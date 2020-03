Hay fútbol pero con estadios vacíos

El deporte no podía estar exento de lo que ocurre a nivel mundial con el coronavirus y por eso a nivel nacional se tomaron medidas que inciden directamente con el desarrollo de las actividades. Fue el mismo gobierno nacional el que, desde el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Salud, comunicó que no habrá público en ninguna de las competencias previstas. Por ahora no hay suspensión del fútbol en Argentina, pero sí por ejemplo ayer se decidió que no haya Copa Libertadores la próxima semana ni eliminatorias sudamericanas, mientras que los partidos que se desarrollaron hasta anoche, como el de Racing ante Alianza Lima, fue con estadio vacío hasta de periodistas. En Rosario sólo disputará su encuentro Rosario Central, en el debut de la Copa Superliga ante Colón, mientras que justo Central Córdoba tiene fecha libre en la Primera C y Argentino visitará el domingo a Lugano. La Rosarina y las ligas amateurs corrieron la misma suerte. Hay un pedido de los clubes de que los partidos sean televisados en forma gratuita.

Después de que el gobierno de Buenos Aires decretara que en su territorio se jugaría sin público, en vistas de que es la ciudad con más casos en la Argentina, rápidamente el gobierno nacional tomó la posta y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, le comunicó a la AFA que todos los encuentros, de todas las categorías, se jugarían a puertas cerradas. Enseguida salió el comunicado que habla de suspensión “preventiva” de la presencia de público de todos los espectáculos deportivos a disputarse en el país, sean nacionales o internacionales. El fútbol acató por supuesto y se juega por ahora. El automovilismo también con la disputa del Turismo Nacional en La Pedrera, pero otras asociaciones decidieron suspender sus actividades, como por ejemplo el tenis, que no tendrá competencia hasta el 1º de abril.

Newell’s viajará a Santiago del Estero en un vuelo chárter el sábado, para enfrentar el domingo a la noche a Central Córdoba. Y Central recibirá el lunes a la noche a Colón. Respecto a este tema, a media tarde fue la Municipalidad de Rosario la que emitió un comunicado en donde dispuso la suspensión de los eventos de alcance masivo públicos y privados hasta nuevo aviso. Allí surgió la duda de si no abarcaba al encuentro de canallas y sabaleros, pero fuentes oficiales aseguraron que no porque ese evento es de los considerados “públicos” pero justamente sin público y por eso no lo engloba.

Lo que ayer hicieron causa común los clubes es un pedido con lógica: que las cadenas de TV dueñas de los derechos accedan a pasar los encuentros por TNT y Fox sin codificar. Hoy mismo (ver aparte) se inicia la Copa Superliga y sería una buena medida para calmar la ansiedad de los hinchas y de paso, que se queden en casa.

Y lo que era sólo cuestión de tiempo ayer se confirmó: la Fifa, a pedido de la Conmebol, suspendió la primera doble fecha de eliminatorias, prevista para el 26 y 31 de marzo. Mientras que la entidad sudamericana canceló los encuentros de Copa Libertadores de la próxima semana. Todos los equipos argentinos que participan tenían compromisos, Boca, River, Racing, Defensa y Tigre, y quedarían liberados, excepto una reprogramación pronta, para la primera semana de abril.

Apenas tomó conocimiento de la suspensión copera, Marcelo Gallardo, por ejemplo, cambió de planes y dispuso que sea el equipo titular de River el que por segundo fin de semana seguido enfrente a Atlético Tucumán, aunque en el Monumental. El fútbol argentino se juega entonces. Sin público.

Por ahora.

Suspensiones en el ámbito local, provincial y mundial

Mientras el fútbol en el país sigue sin público, ya se suspendieron los encuentros de vuelta de octavos de final entre el City y Real Madrid, y Barcelona y Napoli, previstos para la semana próxima. Y el martes la Uefa decidirá en una reunión extraordinaria cómo se sigue, en vistas de que ayer se jugó la Europa League, varios de los partidos sin público. El fútbol en Italia y Francia (final Copa de la Superliga, entre PSG y Olympique Lyon) están suspendidos, como en España por dos fechas, lo mismo que en Colombia. El Seis Naciones de rugby también se canceló, como la apertura del MotoGP en Austin y la siguiente fecha en Argentina. El básquet nacional se jugará también sin público, mientras que el local y el hockey suspendieron actividades (ver pag. 7). Y varias ligas amateur de fútbol de la ciudad se cancelaron, como la Rosarina y ligas del interior.