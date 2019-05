Hay cosas que Messi no puede dar

De la felicidad a la desazón intensa. De ser el mejor del mundo a críticas de unos pocos e injustos hinchas de Barcelona. Y hasta inentendible cuando se trata de Lionel Messi. ¿Qué le pueden decir los azulgranas al 10? Se cansó de ganar títulos, deleitar con su juego y, sobre todo, con sus goles. Pero la derrota histórica y notable de Liverpool de 4-0 para dar vuelta la historia y arrebatarle la clasificación a la final de Champions detonó que otra vez los antiMessi salieran a recriminarle. Que nadie esperaba una goleada como la que sufrió Barcelona es cierto, pero de ahí a tratarlo de “fracasado” es otra muy distinta. Injustificada desde todo punto de vista.

La eliminación azulgrana golpeó y con dureza. No es para menos porque nadie presagiaba que el conjunto inglés diera vuelta un partido como lo hizo. Pero el fútbol tiene estas cosas y por algo es el deporte más lindo del mundo. Si hasta se repitió lo mismo en la otra semifinal de ayer, donde el Tottenham de Mauricio Pochettino también modificó el resultado adverso de la ida (había caído de local 1-0) ante Ajax y en Holanda lo venció 3-2 con un gol agónico sobre el final. Barcelona no estuvo en partido y se vio abrumado por la furia inglesa. Y esto desató que la mayoría de las críticas recayeran sobre Messi, quien sintió en primera persona la ira de los hinchas catalanes que viajaron a Inglaterra. Según informó el diario español Mundo Deportivo, el futbolista argentino tuvo un altercado y encaró a un grupo de fanáticos durante la madrugada de ayer en el aeropuerto hasta que intervino el dirigente de Barcelona Pepe Costa.

Las memes inundaron las redes sociales. La gran mayoría haciendo foco en Messi y en la falta de liderazgo. Y ahí surge la enorme discusión de otras veces, porque si hay algo que tiene la Pulga es liderazgo futbolístico. Marca diferencia con su juego, pero no tiene y no está en su esencia ser la voz de mando. Por eso la comparación eterna con Maradona encuentra esa diferencia concreta. Diego no sólo era el mejor futbolista de su época, sino que también mandaba, tenía ímpetu y, sobre todo, carácter. Messi es notable con la pelota, un genio en la cancha, tiene una vida ordenada y de familia, pero no posee ese mismo temperamento.

Y no está mal que no lo tenga. Lo que sí no se entiende es que se le reclame precisamente eso, un temple que no le sale por naturaleza. No es justo seguir haciéndolo cuando ya tiene 31 años. No va a cambiar a esta altura de su vida y se debe aceptar lo que es. “Cuando se retiren del fútbol Messi y Cristiano, el fútbol va a ser muy aburrido”, declaró José Luis Chilavert también poniéndose de lado del 10. Y el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, opinó que “Messi es el mejor jugador de la historia, pero en la cancha tiene que ser uno más”.

A Messi se le pide lo que no es. Un líder emocional, algo que no le sienta y no lo podrá hacer nunca. Es un líder futbolístico y el mejor del momento. Sin discusiones más allá de cualquier traspié.

Scaloni: "Lo que buscamos es un equipo, no un salvador"

En la previa a la Copa Américan (donde integrará el grupo B junto con Colombia, Paraguay y Qatar), Lionel Scaloni volvió a hablar de Messi. “Esté o no, lo que buscamos es un equipo, no un salvador”, explicó el DT en referencia a la dependencia que la selección nacional suele mostrar respecto a su capitán. Continuando con el concepto, el DT elogió al jugador de Barcelona y expresó qué necesita de él: “Messi es el mejor jugador de la historia, pero en la cancha tiene que ser uno más que nos ayude a ganar, tiene que estar mucho en contacto con la pelota. Lo que tenemos que lograr es que si retrocede haya otro jugador en posición ofensiva. Leo es delantero y asistidor y cuanto más cerca del arco esté, mejor”, agregó.

Además, Scaloni, quien la semana que viene dará la lista para la copa, afirmó que “Agüero está en carrera. Nunca discutí con el Kun. Puedo tolerar que me digan algo que no lo convoco porque no me gusta, pero no porque estoy peleado”.