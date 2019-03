Hay base, pero hoy sin Zampedri

Apenas cuatro días separan a Central del partido contra Argentinos Juniors, en el que el canalla intentará ganar para romper la racha de 14 encuentros sin triunfos, pero también será el debut de Diego Cocca en el canalla. Para eso el flamante entrenador auriazul ya comenzó a darle forma al equipo. No hay nada definido todavía, pero algunos trabajos en estos últimos entrenamientos entregaron algún panorama más claro. Sin embargo, el trabajo no vino del todo sencillo para el técnico. Es que Fernando Zampedri es uno de los futbolistas que está en duda para el domingo por los problemas que tiene desde hace mucho en el tobillo izquierdo. El delantero ayer ni siquiera pudo salir al campo de juego, lo que lo pone en una situación realmente incómoda de cara al choque en La Paternal. Hay cierto optimismo en el cuerpo técnico respecto de que el Toro pueda llegar, pero la idea es no arriesgarlo. En ese puesto, el principal candidato es Germán Herrera. En tanto, Gonzalo Bettini sí será baja.

A esta altura, el tobillo izquierdo de Zampedri es todo un tema, con una lesión que viene desde hace casi un año (contra Talleres por Copa Argentina, en cancha de Lanús). En estos últimos días le volvió a molestar, aunque en realidad nunca se recuperó totalmente, a tal punto que en la última pretemporada, con Edgardo Bauza al frente del plantel, no pudo trabajar como debía.

El problema que tiene es que se le junta líquido en el tobillo. En eso estuvieron trabajando el médico y los kinesiólogos, para desinflamar la zona afectada.

Ayer estaba mucho mejor, pero igualmente el cuerpo técnico decidió preservarlo. Realizó trabajos de manera diferenciada primero en el gimnasio y después en la cancha principal del predio, donde trotó en soledad. El hecho de no haber podido participar de los trabajos de campo con el resto de sus compañeros a esta altura de la semana lo pone en una situación de inferioridad respecto del resto.

El Toro ya demostró que puede jugar con algún tipo de molestia, de hecho muchas veces se infiltró para hacerlo, pero ahora dependerá de lo que decida Cocca, quien por algunas cositas que se vieron en la práctica de ayer (el poco tiempo en el que las puertas se abrieron) ya parece haber delineado la base, que no es ni más ni menos que la de los técnicos anteriores.

Después de algunos trabajos específicos de defensores y volantes defensivos por un lado (con ellos trabajó Marcelo Goux) y de volantes ofensivos y delantero por el otro (allí estuvo Cocca), el entrenador armó una cancha de dimensiones muy reducidas, pero diez futbolistas (no estaba el arquero), en el que estuvieron quienes hoy tendrían las mayores chances de ser titulares el domingo.

Molina, Caruzzo, Barbieri y Parot defendían en muy pocos metros, frente a Gil, Ortigoza, Rinaudo y Camacho. La misión de esos últimos cuatro jugadores era asistir a Lovera y Herrera. Del otro lado, colaborando con los defensores, estaban Allione y Riaño.

Cocca tiene algunos días más para trabajar con el plantel y empezar a definir con qué equipo afrontará su debut en Central, pero todo parece indicar que la base ya la tendría en la cabeza.

Otro de los que quedó prácticamente descartado es Bettini. En los planes de Cocca figuraba como posible titular, pero el defensor se resintió de la molestia que tenía en el isquiotibial derecho y tampoco pudo participar del entrenamiento. Está la chance de que mejore en los próximos días y sea considerado, pero a esta altura parece poco probable que esté a disposición.

De ser esos nombres los que utilizará, un dato destacado es la posición del Colo Gil, quien se movería como volante por el sector derecho, pese a su condición de zurdo.

No es menor tampoco la participación que tuvo en los trabajos de ayer Maximiliano Lovera. Es que el juvenil no era muy tenido en cuenta, tanto con Bauza como con Ferrari, y ahora se le estaría abriendo una posibilidad importante. Claro que mucho dependerá de lo que ocurra con Zampedri. Si el Toro se recupera y Cocca lo considera para el domingo es probable que la apuesta sea con dos delanteros bien de área, pero la situación del entrerriano hoy no es la mejor.