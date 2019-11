Halcones en sillas de rueda

En una cancha que no tiene césped y tampoco arcos en forma de hache el espíritu del rugby está más que presente, sobre todo por sus valores. Son los chicos de Rugby en Silla de Ruedas, quienes en la zona oeste de Rosario (Perú 377 bis) todos los miércoles de 18 a 20 practican esta disciplina de equipo para deportistas con discapacidad. Este fue un sueño que arrancó sin jugadores, hasta hace un mes, cuando se corporizó la idea y hoy la cantidad de gente que concurre a los entrenamientos va en aumento.

Al referirse a los orígenes, Fernando Gaglio, mánager del equipo y uno de los artífices de que este proyecto se haga realidad, contó que “hace unos seis meses me puse a ver rugby en silla de ruedas y me interesó mucho, pero lo que más me apasionó fueron los testimonios de vida de esos chicos cuadripléjicos, cómo contaban como el mismo deporte los sacaba adelante”.

¿Qué te impulsó a realizar semejante movida?

Cuando vi esas imágenes me interesó traerlo a Rosario. Anhelaba hacerlo porque acá no había nada y hoy, con poco tiempo de vida, en el grupo ya hay chicos no sólo de Rosario, sino también de Roldán, Arequito, Arroyo Seco y hasta de Marcos Juárez. Personalmente siempre me gustó ayudar a la gente, ser solidario. Te quiero aclarar que todo esto lo hacemos ad honórem y brindamos nuestro tiempo en este espacio que nos brindó la Fundación Cielo Abierto.

¿Cómo notás que toman al deporte?

Los que están acá es porque les gusta el deporte, vienen a divertirse, a entrenar y a hacer amigos. Acá nadie viene obligado. Cuando arrancamos se hizo una solicitada en Facebook, se fueron anotando sin conocerse y hoy veo que entre ellos se ayudan, se llaman, algo que me pone muy contento. Veo solidaridad, compañerismo, esos valores que tiene el rugby.

¿Como en el rugby hay entrenamiento y tercer tiempo?

Así es. El número de los concurrentes a las prácticas varías, porque muchos tienen inconvenientes para llegar hasta acá. En ellas tratamos de que vayan entendiendo el juego y también aprovechamos para ir introduciendo los valores del rugby, ya que de todos los chicos que tenemos solamente uno jugó al rugby antes de quedar cuadripléjico. El tercer tiempo es especial, porque es un momento donde ellos no sólo comparten la comida sino también sus experiencias. Todas las semanas tenemos un invitado especial. Por ejemplo al primer entrenamiento vinieron los coordinadores San Agustín (rugby inclusivo), hicimos una mesa redonda donde todos nos presentamos y ellos nos dieron su apoyo, además de contarnos su proyecto.

En este arranque, ¿con qué problemáticas te encontraste?

A medida que vamos conociendo a los chicos, nos encontramos con diferentes dificultades, que son adversidades que con el tiempo las vamos a ir superando. Una es la parte económica. Muchos no se pueden trasladar porque viven en Roldán, Arequito o Marcos Juárez y la nafta para llegar hasta aquí les sale muy cara. Tampoco hay colectivos adaptados, de esos que se puedan subir con una silla de ruedas. En lo que respecta al juego en sí, se practica en una cancha de básquet y, como por ahora no la tenemos, la fundación nos presta este espacio hasta que podamos conseguir nuestro lugar. También necesitamos sillas de rueda adaptadas; que son especiales ya que tienen una especie de paragolpes y son mucho más rápidas que las sillas comunes. Hoy por hoy los chicos están entrenando con sillas comunes y hace que todo sea más limitado.

¿Dónde están puestos los objetivos?

En que estos mismos chicos contagien a otras personas que están en situación de silla de ruedas a salir de sus casas y que vengan a practicar este deporte, ya que a muchos les puede cambiar la vida.

¿Por qué eligieron un nombre y luego lo cambiaron?

Arrancó con el nombre de Los Angeles, ya que si bien ellos no pueden correr, los “ángeles” vuelan y ellos vuelan en su imaginación, en su espíritu, en su alma. Sin embargo, a un mes de arrancar, uno de sus integrantes pidió cambiar el nombre y el logo por uno elegido genuinamente por ellos, accedimos y pasó a llamarse Los Halcones. El creador es Pablo Sánchez, es de Arroyo Seco y hace un esfuerzo muy grande para viajar todos los miércoles a entrenar.

Si te pido un minibalance, ¿qué me dirías?

Que todo esto arrancó hace poco más de un mes, que hicimos mucho pero que queda muchísimo por hacer. Conseguimos el lugar, tenemos pelotas, conitos, pero nos falta lo principal que son las sillas de rueda adaptadas. Por eso necesitamos que instituciones o empresarios nos den una mano y apelamos a la solidaridad de la gente.