Habría cambios ante Chacarita

Central entrenará nuevamente hoy en Arroyo Seco de cara al partido del viernes ante Chacarita. Todavía no hay indicios del equipo que pondrá Leo Fernández en el Gigante. Pero lo concreto es que Fernando Tobio recuperará su lugar en la zaga central tras cumplir con la fecha de suspensión. A la vez que no sería extraño que el DT cambie el sistema táctico y apele a dos delanteros para apostar por un 4-4-2. Y es ahí donde entra en consideración el nombre de Germán Herrera. Habrá que ver luego a qué volante sacará para esta cita, partido en el que el canalla buscará recuperar la senda del triunfo tras dos empates y un traspié. La práctica de ayer sirvió para que los que empataron con Vélez realicen una tarea regenerativa. El resto del plantel hizo fútbol. Mientras que hoy la sesión será matinal y no sería descabellado que el entrenador ordene un ejercicio con los once apellidos que estarían ante el funebrero. Si bien Federico Carrizo acusó una molestia en el tobillo, ayer informaron que "por ahora no serán necesarios estudios".

La sanción llegaría en breve

Desde Capital Federal aseguran que no sería extraño que Central sea sancionado en la previa de Belgrano por el tema de los ataúdes que ingresaron unos socios vinculados a una agrupación que colabora con el oficialismo en materia social. Sin embargo, en Arroyito cruzan los dedos y siguen trabajando para evitar cualquier tipo de castigo.