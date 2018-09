Hablaron, ahora a correr

Cada vez falta menos para que comience el show del chapa-chapa. El Juan Manuel Fangio será sede de la 9ª fecha del campeonato de Turismo Nacional. Ayer quedó presentada formalmente la cita, que se desarrollará entre el 14 y 16 próximos. Participaron de la reunión autoridades municipales, del autódromo y pilotos de la Clase 2 y Clase 3. El plus es que el grueso de los corredores fueron zonales.

Más allá de que todos hicieron eje en lo especial que representa girar en la pista rosarina, lo más significativo es que dejaron claro que librarán un gran espectáculo una vez que estén montados sobre las butacas de sus potentes máquinas.

El público fierrero comenzó a deshojar la margarita de la espera. Cada vez resta menos para que la ascendente categoría federal plante bandera en Rosario. El TN lucirá en esta oportunidad una variante en la entonces denominada zona del curvón.

"Se hizo una modificación del radio de giro sobre el ancho de la pista. Ahora ya no es más un curvón sino una curva lenta. Hablamos con los pilotos y vimos juntos dónde pondríamos los pianitos interiores y exteriores", destacó con optimismo Mauricio Malano.

El presidente del autódromo también ponderó, al igual que el secretario de Hacienda Horacio Palavecino, el esfuerzo y el permanente apoyo que viene haciendo en conjunto la municipalidad y el gobierno provincial para recibir a las diversas especialidades del deporte motor.

Entre los pilotos de la Clase 3 que dieron el presente en el restorán y bar temático de un shopping ubicado en la zona norte estuvieron el rosarino Pedro Boero (Martos Med Competición), el parejense Leonardo Carducci, Iván Saturni (Bigand), el baigorriense Leonel Larrauri y el bermudense Fabián Yannantuoni. También lo hicieron el mendocino Julián Santero y Leonel Pernia, quienes aprovecharon su paso por Rosario antes de hacer base en Paraná para disputar la 10ª fecha del Turismo Carretera.

Mientras Joel Borgobello (Timbúes) y Miguel Ciaurro (Santa Fe) lo hicieron en representación de la clase menor, es decir la 2. "Será una fecha especial porque hay poca distancia con mi pueblo. Ojalá podamos darles una alegría a todos", graficó Borgobello a la hora de graficar lo que esperaba para la gran carrera. Por el lado de la categoría estuvo Valeria Paoletti.

"Las expectativas son siempre las mejores. Sobre todo siendo local. Eso genera un plus. Espero redondear un buen resultado porque desde que estamos con el nuevo modelo (Peugeot 308) nos está costando más de lo que pensábamos", le confió Fabián Yannantuoni a Ovación. Y acotó: "Creíamos que íbamos a estar a esta altura del campeonato más prendidos en el torneo. Pero nos está faltando el resultado final porque los parciales son buenos. Quedan cuatro fechas y ojalá tengamos un buen final. Ojalá sea en el Fangio el despegue que necesitamos".

A su vez, Pedro Boero afirmó: "En La Pampa tenía un caño de auto, pero terminé perdiendo algunos puestos tras pisar aceite que había en pista. El equipo está trabajando intensamente para darnos lo mejor. Espero meter un podio en mi ciudad porque considero que el Martos Med Competición tiene todo para lograrlo ".

Otro que se mostró optimista fue Iván Saturni. "Estamos bien y buscaremos desde el primer día ser protagonistas. Llegamos como queremos", dijo el piloto de Ford. "El otro auto que tenemos correrá en Clase 2 con Fernando Ayala al volante", remarcó el representante de Bigand luego de la conferencia de prensa formal que los pilotos brindaron en la previa del gran show que se avecina en el Fangio.