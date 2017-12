"Hablaré con Tapia por la sanción"

Eduardo Bermúdez defendió anoche a capa y espada la gestión de la actual comisión directiva y además ratificó que Juan Manuel Llop es el DT indicado para estar al frente del primer equipo rojinegro. "Debo ser el presidente de la comisión directiva con más problemas en la historia de Newell's. Acarreamos el problema del salvataje, el adelantamiento de seis meses de las elecciones, la compleja posición en la tabla y nos pusimos al día en la Superliga pagando 25 millones de pesos en tres días para poder participar. No fue fácil encarrilar al club y en lo deportivo lo logramos", detalló ayer el mandamás leproso. Y aclaró: "Por el tema de la quita de tres puntos viajo a Paraguay el martes para el sorteo de la Copa Sudamericana y me veré con (Claudio) Tapia (presidente de AFA). Soy optimista en poder revertir el fallo del tribunal. A partir de ahora no voy a dormir hasta tratar de recuperar los tres puntos. No sé si lo voy a lograr. Es una sanción injusta porque pagamos todo a Agremiados. La vamos a pelear".

Bermúdez, que apenas contestó algunas preguntas, destacó que "cuando empezamos nuestra tarea dentro del club estábamos muy complicados con el descenso y dijimos que íbamos a tratar en lo posible de salir adelante. Con el trabajo de los técnicos y los jugadores llegamos a un promedio muy interesante, lo que nos permitió empezar la segunda etapa con el trabajo de Martín Mackey en el segundo año y contratar a un ídolo, a una figura que está compenetrada con la institución como Juan Manuel Llop, que lo ratificamos absolutamente en el cargo".

Sobre el armado del plantel, dijo que "hay que tener cuatro o cinco jugadores en el vestuario que acompañen a los chicos. Terminar de mitad de tabla para arriba sería una buena posición para este torneo. La única manera de salir adelante en lo económico es vender jugadores".

Además, Bermúdez dejó bien claro: "Nuestra idea era volver a las fuentes, de donde no tuvimos que salir, que es poner el foco en las divisiones inferiores. Les informamos a los socios que la idea era capitalizar el club y esto se podía hacer haciendo un trabajo excelente en las divisiones inferiores y, además, con un técnico que es una gloria y que trabaja muy bien. Hizo debutar a seis jugadores en primera y no le tembló la mano. No sé si hay muchos técnicos en el fútbol argentino que vengan a trabajar por el club, generalmente muchos técnicos trabajan para ellos. Llegan y piden jugadores. El Chocho no nos pidió nada, hasta nos dice que no tapemos a los chicos".

Consultado sobre la racha negativa de los últimos tiempos ante Central, el presidente salió al cruce apelando a los datos. "Nosotros en la etapa que estamos jugamos cuatro clásicos, ganamos en su cancha por el torneo pasado y en la Copa Santa Fe (por penales, en la ida igualaron en el Coloso). Y ellos nos ganaron dos. Los cuatro partidos fueron pobres en el trámite y hubo poca diferencia", destacó.

Y concluyó: "Nosotros para traer refuerzos tenemos problemas con el juzgado. Igual vamos ver videos con el DT por jugadores. El juez nos adelantó que nos permitirá traer a nadie, pero vamos a ver si se puede vender algún jugador y llega alguna incorporación. Estamos jugando con los chicos para potenciarlos. Estamos con un equipo nuevo que necesita rodaje y estamos tratando de regularizar la situación económica del club que es dura".