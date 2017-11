Hablan sus amigos

Todo el mundo del fútbol, sin distinción de camiseta, está pendiente del estado de salud de Julio Zamora. El Negro sigue internado en Bolivia luego de sufrir dos infartos cerebrales aunque en las últimas horas evidenció una leve mejoría. De esta información están al tanto varios de sus ex compañeros en Newell's, que pese a la distancia se las arreglan para seguir minuto a minuto la evolución de Zamora en la clínica Aranjuez de Cochabamba.

Fabián Basualdo Compañero de Zamora en Newell's, River y la selección argentina

Con Julio fuimos compañeros un corto tiempo en Newell's, River y la selección. Hace mucho tiempo que no hablo con él, sabía que estaba dirigiendo en Bolivia, pero cada uno tiene sus actividades y se perdió el contacto. El Negro es una persona muy sana y estamos esperando que se recupere, si Dios quiere".

Roberto Sensini Compañeros en NOB de 1985 a 1987

Tenemos un grupo de WhatsApp de entrenadores que estamos en contacto. Por lo que se sabe, tuvo un fuerte dolor de cabeza después de un partido y ahí descubrieron lo que le había pasado. Estamos esperando que reaccione. Hay que seguir esperando pero ojalá que el Negro pueda gambetear este tema de salud como lo hacía cuando jugaba. Aguardamos que se mejore, que tenga una recuperación rápida y sin secuelas. Uno está siempre en contacto con Brian, su hijo, que nos mantiene al tanto de lo que va pasando, siempre esperando buenas noticias. Con el Negro tengo los mejores recuerdos, compartimos muchas cosas, así que estamos todos expectantes con la recuperación de Julio. Toda la familia de Newell's está cerca de uno de sus más grandes ídolos. Zamora le dio muchísimo al club como persona y como jugador"

Norberto Scoponi Campeón con Zamora en Newell's en 1990/91 y 1992Ayer hablé con la señora, Sandra, y me dijo que la operación salió bien. Me contó que Julio abrió los ojos y la reconoció, pero que todavía sigue delicado. Nosotros desde acá, más que ayudarlos emocionalmente mucho no podemos hacer porque estamos muy lejos. Estamos haciendo mucha fuerza por el Negrito"Cristian Domizi Compañero como jugador en 1992 y dirigido en 2002Las noticias me llegan por medio de un amigo que está en contacto con la prensa de allá. Por suerte la operación salió bien y ahora hay que esperar algunas horas. Era un gusto estar dentro de la cancha con él. Lo disfruté más como compañero que como técnico, era un jugador totalmente desequilibrante"Juan Manuel Llop Compañero del Newell's campeón en 1992Es una situación delicada, me imagino lo que debe estar pasando su familia. Ojalá se reponga, por suerte salió bien de la operación. Desde acá mandamos toda la energía positiva para que supere este momento difícil"