Guillermo Coppola contó en "LAM" cuándo se cansó de Diego Maradona

Guillermo Coppola es el biógrafo no autorizado de Diego Armando Maradona. En cada una de sus apariciones públicas abre la Caja de Pandora de las anécdotas que vivió junto al Diez y que, aunque las repita, su forma de recordarlas y contarlas las hace hilarantes e irresistibles.

Este jueves Coppola fue como invitado a " LAM " y se sometió al interrogatorio de Ángel de Brito y sus “angelitas”. Fiel a su estilo contestó todas y cada una de las preguntas y lo hizo con una sonrisa dibujada en los labios, sin inquietarse, aunque lo que le preguntaran no fuera cómodo.

Habló, claro está, sobre los vaivenes de su relación con Maradona, sobre los tiempos en que fue su mánager e inesperadamente hizo una revelación que nunca antes había hecho: cuándo se terminó su entusiasmo por estar al lado de quien fuera su gran amigo y gran compañero de ruta tantos años.

“A Diego se le acercaba mucha gente, mucha gente. No te digo que era fácil estar con él, porque era muy difícil manejarlo a él, en su vida intima, personal", recordó el otrora representante de futbolistas, y añadió: "En su vida profesional, a mi no me resultaba nada complicado. Esperaba el llamado: te llamaba (Silvio) Berlusconi, los tipos más poderosos del mundo... Enzo Ferrari le pintó un auto de negro. Juan Pablo II le dio una audiencia en 72 horas... ¡Juan Pablo quería conocer a Diego! La realidad es esa”.

Embed

Consultado sobe en qué momento se cansó de Maradona, "Guillote" contó: “En Cuba. Yo me fui de Cuba. Me cansó que no nos respetábamos”. Para darle contexto al punto de quiebre, recordó: “Fue después de un cumpleaños stone, duro, 30 de octubre de 2003. Noche dura. Discutimos mucho. Los chicos de Sin Casette, un programa de TyC Sports que hicieron una nota con él con una camiseta de rugby, en un carrito de golf, estuvieron y presenciaron discusiones duras”.

“Me querés cagar el cumpleaños”, reveló Coppola que le dijo Diego. “Y yo no quería cagarle el cumple, yo quería las cosas un poquito más prolijas en esa noche. Me encerré en el cuarto, a él le molestó. Cosas de amigos. Nos amábamos, nos amábamos. Al otro día le pedí hablar. Y el 1ro de noviembre nos encontramos en el campo de golf y nos separamos”, explicó.

“Fue una novela. Y ahí nos despedimos: ‘Yo te voy a amar toda la vida’. ‘Yo también’, nos dijimos. Le expliqué cual era. ‘Diego, dejás la puerta abierta...’”, terminó la anécdota Coppola, quien será la figura central de un biopic que pondrá en el aire Star+.

Un gran susto en modo selfie

Coppola vivió un mal momento días atrás, cuando fue abordado por una adolescente que le pidió una selfie en la calle frente a su domicilio. Por supuesto, aceptó y en el momento en que posaba para sacarse la foto, recibió el impacto de un proyectil en la cabeza y cayó al piso. El incidente fue captado por las cámaras de videovigilancia del lugar y fueron difundidas por "Intrusos".

“Lo primero que él pensó es que la chica le quería robar, que le estaba haciendo el cuento del tío”, relató Marcela Tauro sobre el episodio, y de inmediato contó lo que pasó en realidad: “Era un palo con el que juega un perro del edificio. Del piso quinto, se le cayó el palo y le dio en la cabeza. Lo lastimó, eh”. La periodista y el empresario comparten un programa de radio y son buenos amigos.