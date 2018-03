Guillermo aseguró que "no benefician a Boca"

El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, habló sobre las críticas a las actuaciones arbitrales de las últimas fechas y se plantó en la vereda de enfrente de su par Marcelo Gallardo y el presidente millonario, Rodolfo D'Onofrio.

"Con respecto a los beneficios para Boca, están equivocados. Creo que hemos demostrado en lo futbolístico con una diferencia deportiva, por eso ganamos el campeonato pasado y vamos punteros. Estoy muy tranquilo con lo que hace Boca y con el comportamiento de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico", afirmó en conferencia de prensa.

El Mellizo pidió "dejar en paz a los árbitros y garantizarles tranquilidad" de cara a la Supercopa frente a River del próximo 14 de marzo, partido que está generando un clima enrarecido por las críticas desde diferentes frentes. "Uno puede discutir durante el partido, pero cuando termina ya está. No podemos decir que ganamos o perdimos por esto o lo otro del árbitro. No tengo que ser yo el fiscal de cada árbitro", agregó.

Sobre las críticas de Gallardo y D'Onofrio hacia el arbitraje, respondió: "Con Gallardo tuvimos muy buena relación en la selección, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero eso no rompe la relación que tenemos. De repente alguien alzó la voz y todos empezaron a repetir lo mismo. No comparto para nada lo que dijeron, pero yo no soy quién para decir lo que tienen que opinar". Aunque aclaró que todo lo que se generó en los últimos días "no va a influir en la Supercopa".

Y, asintiendo las declaraciones del presidente xeneize Daniel Angelici, agregó: "El árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol, no pensar que va a una guerra. Tenemos que garantizarle la tranquilidad, se van a equivocar porque yo también me equivoco en un cambio, pero está dentro de las decisiones de ellos y hay que aceptarlas".