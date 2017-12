Guevgeozian se aleja de a poco

Cambio de rumbo.

El delantero no respondió con goles, fue relegado por Leal y podría irse. Leonardo Vincenti

Mauro Guevgeozian no rindió lo esperado y su futuro se vislumbra lejos del parque Independencia. Pese a que su contrato a préstamo con Newell's vence el 30 de junio, es un futbolista prescindible. Temperley, Unión y Banfield son los clubes interesados en el atacante de 31 años. El Gasolero, el último club en el que estuvo antes de continuar su carrera con la camiseta rojinegra, ya le realizó una oferta económica para que regrese. Juan Manuel Llop espera una definición para que la comisión directiva se aboque a la llegada de otro centrodelantero, aunque no resultará algo sencillo porque hay que ajustarse a los gastos previstos en el presupuesto.

Newell's se encuentra con la traba de acordar incorporaciones por disposición del juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club. El magistrado le quitó margen de acción a la dirigencia, al ejercer un mayor control sobre la tesorería. "No nos deja traer a nadie", manifestó el presidente Eduardo Bermúdez hace unos días, aunque de inmediato aclaró que si se va algún futbolista es posible que el juez autorice que venga otro en su lugar. Si Guevgeozian cambia de club, entonces se buscará a otro delantero.

Pero una fuente tribunalicia aclaró que no se trata de reemplazar un jugador por otro, sino de que el club tiene que ajustarse a los gastos previstos en el presupuesto. Si el salario de un jugador que llega es similar al que se fue, no habría problema. El inconveniente es abonar otro préstamo. Es allí donde surge la principal dificultad.

El rendimiento de Guevgeozian no conformó y Newell's no hace fuerza por retenerlo. El encargado de fútbol de Temperley, Jorge Colas, declaró al programa de radio El Show de Temperley, que se hizo el esfuerzo por volver a contar con el delantero. "Depende de él y tiene muy claro la seriedad del club y lo que lo quiere la gente", manifestó.

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, piensa en reforzar su equipo de mitad de cancha hacia adelante y Guevgeozian es uno de los preferidos. Y el técnico de Banfield, Jorge Falcioni, también lo tiene en la mira.

Guevgeozian dejó una buena imagen en Temperley, con 6 goles en 16 partidos en el primer semestre de 2017. Fue a partir de eso que Newell's incorporó al atacante, que tenía el pase en su poder, con un préstamo por 120 mil dólares y una opción de compra.

Con la lepra, el atacante tuvo un discreto papel. Su único gol fue de penal, en el empate contra Unión (1-1) en la 1ª fecha de la Superliga. Jugó de inmediato en la caída ante Godoy Cruz (1-2) por la Copa Argentina y una distensión lo mantuvo al margen los tres partidos siguientes. Luego ingresó en seis encuentros desde el banco, en otro fue titular y en restante quedó de suplente. No volvió a convertir y su juego influyó poco en el ataque.

El uruguayo fue el primero de las 7 incorporaciones de Newell's para esta Superliga. A partir de las última novedades, parece que es el primero que se irá. No hay interés en retenerlo y se aguarda lo que suceda con él para sumar otro atacante, aunque con el obstáculo presupuestario manifestado.

A la posible ida de Guevgeozian, se le agrega la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con Brian Sarmiento, cuyo vínculo con Newell's vence a mitad de 2018. El volante se encuentra de vacaciones y hay una charla pendiente con él, ante todo por ciertas actitudes que no convencieron. De todos modos, una cuestión lógica es que siga, siendo uno de los pocos jugadores distintos del plantel.

A una semana de que la Superliga entró en receso, Newell's se reacomoda, a la expectativa de quien o quienes pueden irse, entre ellos Luciano Pocrnjic (le interesa a Liga de Quito y a un grupo empresario mexicano), y que posibilidades hay de traer nuevas caras.





¿Te gustó la nota?