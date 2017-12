Mauro Guevgeozian rescindió su vínculo con la entidad del Parque y continuará con su carrera por otros lares, posiblemente en Temperley. Llop no lo tenía entre sus planes y por eso llegó a un acuerdo para ponerle fin a su estadía en el Parque, donde pasó desapercibido y nunca pudo consolidarse en el equipo. Es más, perdió el mano a mano que tuvo con Luis Leal, quien en definitiva fue el elegido por el DT para jugar en el ataque. Con la salida del armenio se le abre la puerta a que pueda arribar otro atacante, de acuerdo a la exigencia del juez y el órgano fiduciario de no aumentar el presupuesto del fútbol. El apuntado por el técnico y por el cual "faltan detalles" es Fernando Márquez, de Defensa. Al Halcón partiría Fértoli, por lo tanto la llegada del Cuqui es casi un hecho y contaría con el visto bueno de Bellizia. Con el arribo de Bernardello y las posibles incorporaciones de Márquez y Sperduti los rojinegros estarían completos, aunque no hay que descartar la chance de que pueda sumar otro futbolista a bajo costo. En otro orden, ayer se convocó a una marcha por las redes, pero casi no hubo convocatoria.