Güemes de Santiago venció a Defensores de Pronunciamiento y es finalista del Federal A

Con este triunfo, Güemes concluyó al frente de la Zona A con 15 unidades.

De esta manera, los santiagueños jugarán el partido decisivo frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, que ayer igualó 2 a 2 en su excursión a Mendoza ante Huracán Las Heras y obtuvo la Zona B.

Defensores de Pronunciamiento terminó con 5 puntos, se ubicó sexto en el grupo y participará del torneo reducido por el segundo ascenso a la categoría superior.

El otro equipo que llegaba con chances de lograr el grupo era Chaco For Ever, que hoy cayó en su estadio ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 0. Gonzalo Cañete, a los 45 minutos del primer tiempo, y Luis Silba, a los 9 del segundo, marcaron los goles para la visita, que finalizó con diez jugadores por la expulsión de Brian Berlo, a los 42 de la etapa inicial, y se quedó con el clásico provincial.

Con este resultado, Chaco For Ever terminó con 9 unidades en la zona y en la tercera ubicación; mientras que Sarmiento sumó 7 puntos y fue quinto. Ambos conjuntos participarán del reducido por la segunda promoción a la Primera Nacional para la próxima temporada.

Los restantes equipos de las Zonas Campeonato, más los dos triunfadores de las Zonas Reválidas jugarán el reducido por el segundo ascenso a la categoría superior.

La final por el primer ascenso la dirimirán Villa Mitre de Bahía Blanca y Güemes de Santiago del Estero, el domingo venidero a las 17.10 en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto.

El reducido por el segundo ascenso, que será por eliminación directa, lo jugarán Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Douglas Haig de Pergamino, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Pronunciamiento y Sportivo Las Parejas (Zona A Campeonato); Deportivo Maipú de Mendoza, Olimpo de Bahía Blanca, Juventud Unida Universitario de San Luis, Huracán Las Heras de Mendoza, Deportivo Madryn y Sancinena de General Cerri (Zona B Campeonato); Sportivo Belgrano de San Francisco (Zona A Reválida); y Camioneros de Luján (Zona B Reválida).

Los cruces por la primera fase del reducido por el segundo ascenso serán los siguientes:

Maipú vs Camioneros, Central Norte vs. Sportivo Belgrano, Olimpo vs. Sportivo Las Parejas, Chaco For Ever vs. Sansinena, Douglas Haig vs. Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida Uiversitaria vs. Deportivo Madryn y Sarmiento vs. Huracán Las Heras.

Las llaves del reducido son a partido único y en cancha del mejor posicionado en la tabla. Si hay empate, las series se definirán con tiros desde el punto penal.

El perdedor de la final entre Güemes y Villa Mitre se suma en la segunda fase del reducido.

Los resultados y posiciones de las Zonas Campeonato y Reválida, fueron los siguientes:

-Zona A Campeonato:

Ayer:

Central Norte de Salta 1 (Daniel Carrasco) - Sportivo Las Parejas 0.

Hoy:

Defensores de Pronunciamiento 0 - Güemes de Santiago del Estero 2 (Nelson David Romero y Agustín Politano).

Chaco For Ever 0 - Sarmiento de Resistencia 2 (Gonzalo Cañete y Luis Silba).

Quedó libre en esta fecha Douglas Haig de Pergamino.

Posiciones: Güemes 15 unidades; Central Norte 10; Chaco Fore Ever y Douglas Haig 9; Sarmiento 7; Defensores de Pronunciamiento 6; y Sportivo Las Parejas 3.

-Zona B Campeonato:

Ayer:

Deportivo Maipú de Mendoza 3 (Leandro Corulo, José Méndez y Cristian Taborda) - Deportivo Madryn de Chubut 0.

Juventud Unida Universitario de San Luis 2 (Santiago Solari y Gabriel Ojeda) - Olimpo de Bahía Blanca 0.

Huracán Las Heras de Mendoza 2 (Fernando Núñez y Lucas Agüero) - Villa Mitre de Bahía Blanca 2 (Ramiro Formigo y Alfredo Ramírez).

Tuvo jornada libre Sansinena de General Cerri.

Posiciones: Villa Mitre 12 puntos; Deportivo Maipú y Olimpo 10; Juventud Unida 8; Huracán y Deportivo Madryn 7; y Sansinena 3,

-Zona B Reválida:

El sábado:

Cipolletti de Río Negro 0 - Sportivo Estudiantes de San Luis 0.

Ayer:

Sol de Mayo de Viedma 1 (Fernando Valdebenito) - Sportivo Desamparados de San Juan 4 (Emanuel Décimo, Federico Paz, Nicolás Manrique y Gustavo Ceballos).

Camioneros de Luján 1 (Gonzalo Parisi) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0.

Quedó libre en esta fecha Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).

Posiciones: Camioneros 14 unidades; Sportivo Desamparados 12; Estudiantes 8; Peñarol y Cipolletti 7; Sol de Mayo 5; y Círculo Deportivo 2.

La Zona A Reválida ya había finalizado y se la había adjudicado Sportivo Belgrano de San Francisco, que adquirió el derecho a jugar el reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.