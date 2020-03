"Guayaquil está colapsada por el brote de coronavirus"

La pandemia del covid-19 aterrizó en América Latina hace más de un mes y sigue haciendo estragos. Una de las naciones que más lo viene padeciendo es Ecuador. “Guayaquil está colapsada”, afirma como voz desgarrada del otro lado de la línea el rosarino Leonardo Gioiosa ni bien se enciende la luz del diálogo con Ovación. “Mirá cómo será de delicada la situación que el gobierno tomó la decisión de hacer una fosa común con capacidad para 300 cuerpos”, apunta con impotencia el profe de la reserva y coordinador del área física del fútbol de Barcelona. “Los hospitales, salas velatorias, cementerios y crematorios ya no dan abasto”, apunta antes de afirmar que “acá en la ciudad hacemos cuarentena, pero en las periferias no se cumple tanto. Es dolorosa la exposición que tiene la gente. De hecho, cuando alguien fallece la misma familia lo saca a la calle porque no tiene dónde llevar o no saben qué hacer con el cuerpo”.

La pujante localidad portuaria está atravesando un verdadero horror. Guayas, donde se encuentra el municipio de Guayaquil, es la provincia con más casos. Según datos oficiales tiene más de 1.200 infectados de los cerca de 2000 que hay en el país. “Al alto número de contagiados hay que sumarle la elevada tasa de mortalidad que se da en relación a los recuperados. Vemos que se está muriendo más gente de la que se rehabilita, y eso genera una preocupación extra también”, grafica Gioiosa desde “mi departamento, donde con mi pareja Mónica hacemos cuarentena desde hace dos semanas, que es además cuando se paró la Liga”.

“En la ciudad solo funcionan los comercios esenciales, farmacias y hospitales. Mientras que podemos salir solo dos veces por semana para realizar las compras. Y no vamos cuando queremos al súper, tenemos que guiarnos por la terminación del número de patente que tengamos”, grafica el rosarino que se crió en barrio Las Delicias.

Gioiosa además destacó que “los que no tienen vehículo salen lo mismo, pero deben hacerlo entre las 5 de la mañana a las 14. A la vez las reglas son para todos por iguales, es decir que si te pescan que ya saliste de más, primero te multan con 100 dólares. Si reincidís son 400, que es el sueldo básico medio que tiene la gente. Mientras que si te agarran por tercera vez te detienen y pueden encerrarte por un par de años”.

“En Guayaquil somos de estar adentro de las casas, pero en los barrios es casi imposible. Sobre todo en las periferias, donde la gente vive prácticamente al día y necesita vender o salir a rebuscársela para subsistir”, amplía Leo, quien “trabajo a remoto desde hace dos semanas como la mayoría de la población”, indicó.

Como el gobierno vio con alarma crecer el número de contagiados y fallecidos de manera indiscriminada, se tomó la medida estricta de intentar frenar la curva anunciando un toque de queda ampliado, que empezó a regir desde mediados de la semana pasada, es decir que solo hay movimiento limitado en las calles de las 5 de la mañana hasta las 14.

“El foco de contagio que se produjo es muy grande. Los números se disparan día a día. Aunque a los más está afectando es la gente que vive en el interior de la ciudad por así graficarlo. Están más expuestos porque no se quedan adentro de sus hogares”, comenta y lamenta a la vez.

Para el preparador físico lo “esencial y prioridad en estos momentos es la salud. Luego se verá cómo sigue todo lo demás. Si bien se comenta que el campeonato podría reiniciarse a mediados de abril, ya que solo se jugó un partido de la 5ª fecha, lo cierto e ideal sería que esta pandemia se termine y nos alivie. Pero por ahora solo queda hacer cuarentena, acatar todas las medidas sanitarias y cumplir a rajatabla con las directivas que vaya bajando el gobierno porque es virus que no perdona. De hecho, Guayaquil está colapsada”, concluyó con el tono de voz angustiado.