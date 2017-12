El entrenador del Manchester City y ex técnico del Barcelona, Pep Guardiola, apareció en una lista negra de la Guardia Civil española, por haber participado de una marcha en favor de la independencia de Cataluña. Esta lista se hizo pública ayer en plenas elecciones en Cataluña, cuando las fuerzas separatistas en el escrutinio provisorio obtenía mayoría votos.

Guardiola es una de las figuras públicas más comprometidas con el soberanismo catalán desde hace muchos años. Y su nombre, entre otros tantos, fue parte del informe que se remitió al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien investiga el supuesto delito de rebelión por el acto del 11 de junio, organizado por la Asociación de Municipios por la Independencia, la Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana.

En la concentración, Guardiola leyó un comunicado que, según la Guardia Civil, "pretendía movilizar a todos los partidarios de la Independencia".

Además quienes lo juzgan lo consideraron un acto que sirvió "para defender la vía unilateral", como método.

El texto recalca que "dos días antes del acto, los tres máximos representantes" de las entidades organizadoras del evento (ANC, Òmnium Cultural y la AMI: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Neus Lloveras) "mostraron el convencimiento de que ya no se podía esperar más ni dar más vueltas porque la ciudadanía no lo entendería".

"Es un día muy triste para la democracia, pensé que estas cosas ya no pasaban en el siglo XXI. El parlamento catalán es más antiguo que el español. Es muy triste. Al final la gente ha olvidado que queríamos escuchar qué decía el pueblo catalán. Y probablemente el pueblo no quería independencia o si, pero ni esto nos han dejado hacer. El gobierno del PP con ayuda del Psoe y Ciudadanos ha pedido que no haya violencia y lo único que queríamos era votar. Es un día muy triste para Europa y todo el mundo".

Guardiola formó parte de la lista de "Junts pel Sí" en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, participó en varios actos a favor del derecho a decidir y en los últimos días lució un lazo amarillo en protesta por el encarcelamiento provisional de políticos catalanes.

Pero además, en varios partidos de la Premier League, el entrenador lució un lazo amarillo como muestra de solidaridad con los ex dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, los "Jordis" que actualmente se encuentran detenidos en prisión provisional: Sánchez, Cuixart y Lloveras.

"Si la UEFA, la FIFA o la Premier me quieren sancionar por llevar el lazo amarillo, adelante. Pero ellos, especialmente los Jordis, están en la cárcel. Sólo pedía votar, no lo olvidéis. Lo llevo especialmente por dos personas que defendieron algo como votar. Para estar en prisión hay que hacer algo grave y ellos han estado más de 60 días en la cárcel", había explicado Guardiola en rueda de prensa tras ganar el clásico de la ciudad y vencer el domingo 10 pasado, al Manchester United por 2-1.