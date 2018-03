Grupo selecto

"Uno va bajando la cantidad de futbolistas observados para llegar a marzo con tres por puesto, más los tres arqueros". Treinta y tres y dos más.

Antes de enfrentar a Rusia en la minigira pos clasificación al Mundial, Jorge Sampaoli aclaró cómo sería la estrategia para la conformación de la lista de 35 futbolistas que derivará en la definitiva de 23 para la Copa del Mundo. Pero para eso hay tiempo.

Para evitar discusiones y dudas, se aclararán aspectos reglamentarios dados a conocer por la Fifa.

La fecha límite para presentar la nómina preliminar de la que saldrá la definitiva de 23, es el 14 de mayo. Esa lista previa ahora es de 35 futbolistas, cinco más que la que los seleccionadores debieron presentar para Brasil 2014. El 4 de junio, 10 días antes del inicio de la competencia, los técnicos deben recortar a 12 futbolistas.

Y el reglamento es claro en caso de una lesión producida luego de la fecha límite y antes de competencia: "Si luego de la fecha límite alguna de las selecciones sufre la baja de un jugador por lesión grave y confirmada por la Fifa, podrá reemplazarlo por otro que no estuviera en la lista de 35".

Hechas las aclaraciones reglamentarias, es obvio que la convocatoria que se producirá el jueves no tendrá nada que ver con la de 35 y probablemente incluya una última prueba para algunos futbolistas y una primera y definitiva para unos pocos más.

Ezequiel Schelotto, del humilde Brighton & Hove Albion inglés, sería uno de los que buscaría un lugar a último momento, algo que sucede en casi todas las listas.

Schelotto tiene 28 años y puede jugar, de hecho así llegó a la selección italiana, en cualquiera de las posiciones del sector derecho. En Brighton, que está 12º en la Premier, juega de lateral por ese sector.

La probable convocatoria del ex Banfield e Inter de Milán, entre muchos otros, podría significar la baja drástica en las acciones de Fabricio Bustos, de Independiente, cuya edad (apenas 21 años) le juega en contra para mezclarse en la pelea por un lugar entre los 23. ¿Leo Jara no?

El rumoreo de pasillos periodísticos menciona a Maximiliano Meza entre los probables para el jueves. El ex Gimnasia, de muy buen presente en Independiente cubre varios requisitos del juego en tres cuartos de cancha que necesita Sampaoli y muy probablemente tenga su examen ante Italia o España, nada menos.

Algunas dudas se generan en los futbolistas lesionados o en vías de recuperación, cuya presencia en Rusia no hubiera supuesto ninguna duda si no se hubieran lastimado, tales los casos de Marcos Rojo, que juega muy poco y nada en Manchester United, y Ramiro Funes Mori, todavía en vías de recuperación tras la última intervención quirúrgica de julio.

El último partido de Rojo como titular en la Premier fue el 3 de febrero. Muy parecida, pero distinta, es la situación de Chiquito Romero en el mismo club: no juega nada, pero no se discute. Un estándar polémico a esta altura de los tiempos en los que el menor error suele pagarse con el resultado. Lo cierto es que Sergio no dio motivos hasta aquí para dudar de sus condiciones, pero tampoco hubo demasiadas opciones para que sus probables reemplazantes mostraran sus habilidades. Un arquero sin competitividad está siempre en desventaja.

De regreso al Mellizo, Ramiro ya avisó que peleará por el lugar que la lesión de obligó a dejar vacante. "Me siento muy bien físicamente, quiero estar en la selección. Estoy dando el máximo para llegar al Mundial", aseguró, "Ya no tengo dolores en la rodilla. Sufrí mucho no haber podido estar en el último tiempo", le dijo a TyC Sports a mediados de enero.

Se sabe que Sampaoli los tiene en cuenta, tanto a Rojo como a Funes Mori, pero la inactividad de ambos, sobre todo del ex River, le generan mucha preocupación a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo.

"Funes Mori y Rojo son dos jugadores importantes y estamos atentos a su recuperación", expresó el DT. "Ojalá puedan recuperar su nivel y serán considerados. Son muy importantes para el fútbol argentino y ojalá que podamos contar con esa chance", analizó el DT.

Para el Zurdo, tanto el ex Estudiantes como el Mellizo son marcadores centrales, aunque Marcos jugó la gran mayoría de los partidos de la selección como marcador de punta. "A Rojo lo veo como un central marcador y no como un lateral atacante", repite el entrenador siempre.

Manuel Lanzini está volviendo de una lesión en West Ham United y aunque tiene la aprobación de Sampaoli, su estado es una incógnita a pasar de que su problema fue muscular y no debería tener demasiados inconvenientes para recuperar el nivel que atrajo a Sampaoli. Una situación parecida, pero de mayor tiempo de recuperación es la de otro ex River: Eric Lamela. El volante ofensivo de Tottenham fue titular el domingo en la victoria 1 a 0 sobre Crystal Palace. Jugó 65 minutos y fue reemplazado por Lucas Moura. Y Pastore, ¿qué es de la vida de Pastore? Ahí está, alternando en PSG, que disputa la liga menos competitiva de Europa. Eso le juega en contra a Javier, que ya de por sí tiene escasísimas chances de estar. No es fácil imaginar al ex Talleres y Huracán en la vorágine que proponen los equipos de Sampaoli.

A pesar de que Jorge repite "el juego no tiene que encajar conmigo, sino con los jugadores", hay características que no encastran en el molde que siempre tienen los entrenadores a pesar de su ductilidad para reconvertirse cuando corresponda.

La de Mauro Icardi parece historia juzgada, directamente proporcional con el crecimiento de las chances de Gonzalo Higuaín, que estaría en la convocatoria del jueves, pero que a la vez no necesita de ninguna prueba para ser número puesto en Rusia.

Las reflexiones al respecto de Sampaoli tras la gira de enero por Europa no hacen más que ratificar al Pipita.

"Todavía no sabemos si lo convocaremos para la gira. Si creemos que es necesario que vaya, va a estar. Y si no miraremos a otro jugador", avisó el DT a su regreso del Viejo Continente. "Nosotros habíamos pactado que en el corto plazo no estuviera y que en el mediano plazo nos íbamos a encontrar para analizar cómo era su actualidad de cara a la selección y a su rendimiento en su club. Esa evaluación va a ser todos los días, las charlas van a ser diarias. Puede ser que sea convocado para analizar algunas compatibilidades que ya conocemos de él con este grupo de jugadores. Tenemos que jugar un torneo muy difícil, con muy poco tiempo de preparación y hay que agotar cada minuto para saber cuál es la mejor opción", contó el técnico antes de retirarse del aeropuerto.

Adviértase la diferencia con las consideraciones sobre Icardi en esa misma mini conferencia informal: "Hablé con él y le dije lo mismo que a todos, que no se relaje y que si está bien será convocado".

Paulo Dybala era número puesto hace un año y ahora no sería convocado para la gira por Europa. "Debemos hacer lo posible para que la inserción de Paulo sea posible, más allá de la presencia de Messi", apuntó el entrenador que no lo considera un intocable, todo lo contrario.

"Sacamos muchas conclusiones, buscamos tener el menor margen de error. Queríamos escuchar la realidad de los jugadores en sus clubes, la actualidad va a tener mucho que ver de cara al Mundial", contó aquella vez el Zurdo. De eso se trata la convocatoria del jueves: la base, más algunas ratificaciones, más unas pocas pruebas.