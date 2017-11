"Grondona cobraba los sobornos en efectivo"

NA

Eladio Rodríguez, ex empleado de Torneos y Competencias, declaró ayer en el tribunal neoyorquino de Brooklyn, donde está radicada la causa denominada Fifagate, que Julio Grondona, fallecido ex titular de la AFA, "cobraba siempre en efectivo sobornos por derechos de TV de los partidos amistosos de la selección argentina, por los de eliminatorias a los mundiales, por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana". Rodríguez, que comenzó a trabajar en Torneos en 1993, contó que el ex CEO de la empresa, Alejandro Burzaco, que declaró en el mismo juicio hace dos semanas, lo había designado como encargado de arreglar todos los pagos de sobornos a los distintos dirigentes del fútbol continental, según informó el sitio digital BuzzFeedNews, del periodista Ken Bensinger, presente en la sala del tribunal.

"Julio Grondona cobraba sobornos por los partidos amistosos de la selección argentina, por los de eliminatorias a los mundiales, por la Copa Libertadores y por la Copa Sudamericana, y algunos otros sobornos que no me acuerdo específicamente para qué eran", atestiguó Rodríguez.

El ex empleado de Torneos precisó que a Grondona los sobornos siempre le fueron pagados en efectivo, y que se usaban casas de cambio con cuentas en el exterior.

"48 a 72 horas después de hacer una transferencia se entregaba el efectivo a Torneos, y después Torneos contaba el dinero. A veces se entregaba en el departamento de Grondona, pero lo más típico era que el chofer de don Julio (Grondona) lo buscaba en las oficinas nuestras", aseguró Rodríguez.

