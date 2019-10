Grimi, entre los 20

Leandro Grimi venía jugando en reserva poniéndose a punto y esperando la chance de ser tenido en cuenta en la primera división leprosa, algo que recién consiguió ayer cuando se conoció la lista de 20 concentrados para viajar a Paraná. Claro, ahora habrá que esperar si Kudelka lo elige entre los 18 para enfrentar a Patronato.

El experimentado defensor de 34 años (nació el 9/2/85, en San Lorenzo) llegó a Newell's en julio del año pasado y no logró debutar en el equipo superior. Y más allá de su nivel de juego, tuvo que atravesar un par de lesiones. Primero por una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho (a poco de sumarse al plantel), luego por una sinovitis en la misma pierna derecha (en septiembre del año pasado) y por último tras ser operado (le practicaron una artroscopia) hace un año. Pero no bajó los brazos y siguió adelante. A la par de que en febrero de este año decidió no cobrar el sueldo durante seis meses.

"Hoy estoy a disposición del técnico. Ahora voy por el escalón que tengo más adelante, de poder ayudar cuando me toque. Obviamente que llegué al club con la ilusión de jugar, sentirme importante y de que al equipo le vaya bien", le contó Grimi a Ovación en julio de este año mirando hacia el actual torneo.

Tras la pretemporada aprovechó las prácticas y Kudelka lo fue habilitando para que Aldo Duscher lo incluyera en los partidos de reserva.

El primero fue frente a Huracán, el 30 de agosto, como titular y jugó 72'. Después tuvo otros tres cotejos y cumplió siempre los 90': en el clásico, con Aldosivi y frente a Banfield.

En todos los casos actuó como lateral izquierdo, la posición en la que podría pelearle el puesto a Mariano Bíttolo y también a Matías Orihuela. También podría desempeñarse como marcador central, como alternativa ante una posible ausencia por suspensión o lesión de Santiago Gentiletti, aunque también para ese puesto está Fabricio Fontanini. Igual, con la camiseta rojinegra jugó en esa posición en la Copa Santa Fe, el 22 de julio del año pasado ante Unión, con De Felippe como DT.