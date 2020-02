Griezmann negó difícil adaptación

Barcelona se sobresaltó con una información de la revista France Football en la que se da cuenta de la difícil adaptación de Antoine Griezmann al club azulgrana, de su complicada relación con sus compañeros, especialmente Leo Messi, y, más aún, de supuesta mala experiencia familiar en la capital catalana. La publicación incluyó palabras del propio delantero en las que da a entender el frío recibimiento del vestuario y advierte que varios de sus compañeros "están celosos de mí", por su condición de campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia de 2018. Sin embargo una fuente cercana al jugador salió a apagar el incendio diciendo que dicha publicación "es mentira. Simplemente un invento, tal cual", además de ponerse en contacto con la revista francesa para negar esas frases, asegurando que ni siquiera fueron dichas off the record por el ex del Atlético de Madrid. La información aparece en un momento complicado para el jugador y el equipo después de haber perdido dos títulos y sufrir el cambio de entrenador. Durante muchos meses se habló de la falta de adaptación de Griezmann al Barça, pero n los últimos meses su integración fue mejorando. Desde que comenzó la temporada con el equipo catalán, el francés fue autor de 12 goles y cinco asistencias en 32 partidos oficiales.

Dembélé, seis meses afuera

El francés Ousmane Dembélé fue operado en Finlandia de una ruptura del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho y de acuerdo al comunicado médico difundido por Barcelona estará seis meses de baja, por lo que, como se esperaba, no volverá a jugar esta temporada y permitirá al club azulgrana darle de baja en la federación y buscarle un sustituto.