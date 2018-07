Griezmann elogió a "la Francia de origen múltiple"

El actual jugador de Atlético de Madrid alcanzó el Olimpo en Rusia. También marcó de penal , el que decretó el 2 a 1 ante los croatas. Luego apareció sonriente en la conferencia de prensa, en la que se enfundó durante un instante con una bandera uruguaya, país por el que siente un cariño especial, que le regaló un periodista.

Pero Francia, y el origen plural de sus jugadores, fue el tema en cierto punto de la entrevista. "Es la Francia que amamos, de orígenes múltiples", dijo Griezmann. "Pero estamos unidos, en el mismo equipo, jugadores de orígenes distintos pero jugamos por la misma camiseta, para nuestro país, damos todo lo que tenemos y es hermoso verlo", agregó el punta.

"Hubo muchos cambios, jugadores nuevos que llegaron", contó el galo, que fue parte del plantel que llegó a cuartos de final en Brasil 2014 y fue finalista en la pasada Eurocopa, en la que Francia fue anfitriona y cedió con Portugal.

"Tales los casos de Benjamin Pavard y Lucas Hernández, quienes trajeron un plus a este equipo, convivimos bien, no se enojan, trabajan por el equipo, esa es nuestra fuerza. Luego el técnico estaba en lo correcto. Estoy muy orgulloso de este equipo", añadió. Eso sí, no quiso hablar de un posible Balón de Oro ni de la Supercopa europea ante Real Madrid en agosto. "Ahora lo que quiero es disfrutar con nuestras familias, con los franceses, quiero tener unas buenas vacaciones y luego pensaré en eso", expresó a modo de cierre Griezmann, que la rompió en Rusia.

Al ser consultado sobre si era el líder de esta generación, el delantero prefirió hablar de lo colectivo. "Para mí siempre va lo colectivo primero", dijo. "Intentamos dar una buena imagen de Francia. Espero que muchos jóvenes hayan visto el partido y hagan lo mismo el día del mañana".





>>> Terminó siendo el más regular



El conjunto galo cerró un torneo notable. Avanzó por el sector más duro del cuadro y dejó en el camino con autoridad a rivales del calibre de Argentina (4-3), Uruguay (2-0) y Bélgica (1-0) antes de tumbar a Croacia. No ofreció un fútbol champán, tampoco en la final, pero se las ingenió para golpear siempre en los momentos justos y responder a lo que cada momento y cada partido requería salvo en el fatídico empate sin goles ante Dinamarca.

Habló desde el corazón. Respondió mirando al frente y con los ojos llenos de alegría y emoción. Antoine Griezmann elogió a "la Francia de orígenes múltiples" que se proclamó ayer en Moscú campeona mundial al ganarle 4 a 2 a Croacia en una entretenida final. El atacante hizo eje en el grupo y en la especie de crisol de razas que predomina puertas hacia adentro del plantel galo.