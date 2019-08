Grande, chicos

Ayer Newell’s y Rosario Central por iniciativa de sus coordinadores de juveniles e infantiles, Juan Cruz Anselmi y Walter Castro por el lado de Newell’s, y Hugo Galloni y Lucas Cisneros de Central, llevaron a cabo otra jornada solidaria en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

La misma consistió en jugar cuatro clásicos amistosos desde la categoría 2006 a 2009 inclusive con la presencia de familiares y público de ambas instituciones. La entrada fue un juguete nuevo o usado para ser donado al Hospital de Niños.

Pero los puntos más sobresalientes fue que antes de cada partido hubo una reunión con los padres de cada categoría de ambos clubes con los coordinadores de las dos instituciones orientada a lo educativo y lo formativo. Además no hubo vallas que separaran a los hinchas y familiares leprosos y canallas. Y cada uno pudo gritar los goles de su equipo con mucha pasión sin que ello alterase el normal desenvolvimiento de la jornada. Estos actos de camaradería no significan que los partidos no se jueguen “con el cuchillo entre los dientes” como dijo alguna vez el Cholo Diego Simeone. Pero esa enjundia solo se tiene que demostrar dentro de la cancha y el que gana tiene que festejar mientras que el que pierde debe agachar la cabeza y esperar la revancha.

Por el lado de Newell’s, Juan Cruz Anselmi expresó: “Se cumplió el objetivo que era netamente educativo y solidario. Dimos el puntapié inicial para que esto se proyecte al futuro. Los chicos y padres de estas cuatro categorías dieron un mensaje de armonía y solidaridad que como dijimos en la charla de bienvenida con los dos sectores de familia que cuando se quiere se puede. Con educación, respeto y por supuesto siempre queriendo ganar porque son las reglas de la competencia.”

Mientras que el que habló por el lado de Central Lucas Cisneros, dijo: “Este tipo de encuentros nos ayuda a crecer a ambas instituciones. La idea es destrabar el clima que se vive en los clásicos. Entre los coordinadores de ambos clubes nos pusimos de acuerdo para hacer este evento porque nos viene muy bien a ambos tener más clásicos en todas las divisiones. Además nos sirvió desde el punto de vista solidario ya que pudimos juntar una buena cantidad de juguetes para donar”.