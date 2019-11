Gran recital de Lautaro y Leo en la Liga de Campeones

Dieron un verdadero show. Un espectáculo de gala. Argentina tiene en Lautaro Martínez y Leo Messi dos diamantes gigantes. El Toro volvió a hacer de las suyas. Esta vez en rodeo ajeno. Marcó dos tantos y brindó una gran asistencia en el importante triunfo de Inter sobre Slavia Pragra por 3 a 1. Mientras que el rosarino más famoso de la modernidad hizo un gol y brindó dos habilitaciones para que Barcelona venciera con comodidad a Borussia Dortmund de local y sellara el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. El próximo 10 de diciembre, los delanteros estarán frente a frente en Milan, por la 6ª y última fecha del grupo F. ¿Brindarán otro gran recital? Todo indica que así será.

En Milan ya nadie extraña al rosarino Mauro Icardi, quien terminó sumándose a préstamo a PSG de París tras largas divergencias con directiva y plantel. Inter encontró en Lukaku-Martínez una dupla infalible. Los dos comulgan el mismo idioma: el gol. Son compinches en cancha y se potencian entre sí cuando están juntos. Como ayer, que la descosieron en República Checa.

Sobre todo Martínez, quien ratificó el gran momento que lo envuelve. El Toro sigue intratable y todo el pueblo argentino agradecido. Clavó nueve festejos en sus últimos 11 partidos defendiendo la casaca neroazzurra. Ante Slavia Praga fue una verdadera pesadilla para los rivales. Abrió la cuenta a los 19’. Mientras que a los 81’ asistió a Lukaku para el 2 a 1. El ex Racing hizo el segundo de su cosecha personal a los 88’ para sellar el 3 a 1 y dejar al equipo en una posición expectante en el grupo F (7 puntos con el rival de ayer), ya que para clasificar a octavos ahora depende de sí mismo. Pero cuenta con Lautaro, el hombre del gol, por lo que todo es más sencillo.

Mientras que en la península ibérica también hubo un argentino que brilló. El currículum marca que tiene varios Balón de Oro, premios The Best o Bota de Oro. Es una máquina de cosechar elogios. Para Leo Messi parece ser que todo le da exactamente lo mismo. En la cancha sigue siendo todo un “influencer”. No hay otro jugador tan dominante como el rosarino, que fue clave en el triunfo de Barcelona ante Borussia Dortmund por 3 a 1. La yapa fue que el culé se aseguró una plaza en octavos de final cuando resta una fecha por delante.

La historia marca que Messi disputó además ayer el partido 700 con la camiseta azulgrana. Y no pasó desapercibido. Hizo un gol y clavó asistencias. Tuvo una performance de 10. Y eso que no pudo realizar la pretemporada normal. Pero ni eso ni las dos lesiones que tuvo en el amanecer de la temporada pudieron frenar el paso arrollador que muestra. Sea en la liga española como Liga de Campeones.

Leo sigue dominando el planeta fútbol con autoridad. Tiene a todos eclipsados con esa zurda prodigiosa, que dibuja y hace diabluras con elegancia cada vez que toca una bocha. El capitán de la selección nacional continúa on fire al mismo momento que ilumina a los amantes del deporte más popular y pasional del mundo.

La 5ª fecha de la Liga de Campeones ofreció dos show de altísimo nivel, pese al variado menú de partidos que hubo (ver aparte). Mostró además a dos grandísimos intérpretes como Lautaro y Leo, quienes nacieron en la misma nación y forman parte de la esperanzadora selección. No caben dudas, Martínez y Messi fueron ayer una especie de sinfónica para sus respectivos equipos.

Barcelona pasó, Inter debe pelear

Con los resultados de ayer sólo Barcelona logró la clasificación a 8º de final (1º del grupo F) porque Inter debe pelear por el 2º lugar con Borussia Dortmund, con el que está igualado en 7 unidades, con la complicación para los italianos de tener que definir con el equipo de Messi, aunque en Milan. Los alemanes serán locales ante Slavia Praga y deberían ganar por 4 goles más que Inter por tener peor diferencia de goles (-1 contra +2).