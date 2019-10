Gran chance

Facundo Ardusso se tomó muy en serio esta carrera en el nuevo autódromo de San Nicolás. Es que sabe que hay momentos en que no se puede fallar. No le queda otra si pretende llegar a la última fecha de Neuquén nuevamente con chances de ser campeón. Y después de un viernes donde dominó los ensayos, ayer no pudo quedarse con la pole position. Pero sí consiguió el tercer puesto que le permitirá largar en punta la 3ª serie y ahí todo puede pasar. Si la gana y es la más rápida, el piloto de Las Parejas podrá salir adelante en la final. La oportunidad es enorme entonces. Las otras baterías las comandarán el poleman Gastón Mazzacane y Agustín Canapino, uno que pelea para entrar por los 3 de Ultimo Minuto y el otro que marcha 4º, a 20 puntos del líder de la Copa de Oro, Valentín Aguirre.

"Tuvimos un gran viernes y un gran sábado y la oportunidad es grande también para cerrar el fin de semana. Hay que sumar fuerte para pelear por esta Copa de Oro donde no tuvimos un buen comienzo", expresó Ardusso. Al lado del Flaco partirá su compañero de equipo en el Renault Sport, Emiliano Spataro. A simple vista parece ser lo mejor que pudo pasarle, porque tendría un escudero para contener a otros dos candidatos que parten detrás, Matías Rossi y José Manuel Urcera, 7º y 2º en la copa. Pero no debe confiarse. Primero porque está latente aquella carrera que le birló el de Lanús en Rafaela 2017, cuando aún el parejense necesitaba ganar para pelear el título. Además, el Petiso puede aún entrar entre los 3 de Ultimo Minuto y no sería extraño que dé la pelea en la 3ª serie que larga a las 10.

Mazzacane está igual que Spataro y parte adelante de Leonel Pernía, otro que pelea la Copa del team venadense Maquin Parts. Esa primera manga tendrá en 6º lugar al líder Valentín Aguirre y en 8º a Nicolás Trosset, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal que debutó en El Villicum en TC.

Canapino, que el año pasado aprovechó las inclemencias del tiempo para birlarle por segunda vez seguida el título a Ardusso, será hueso duro de roer y a su lado saldrá Alan Ruggiero, el que no pudo contenerlo en la última carrera de 2017 en La Plata en el último giro y por eso salió campeón el Titán, por apenas 0,25 punto. Condimentos hay de sobra.