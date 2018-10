Gran chance para los del Chacho Coudet ante Boca

Coudet aplaude a los suyos. El DT no tendrá hoy a Orban (6), sí a Mena (5) en su lugar.

Coudet aplaude a los suyos. El DT no tendrá hoy a Orban (6), sí a Mena (5) en su lugar.

No es casualidad la gran campaña del Racing del Chacho Coudet, los 6 triunfos al hilo demuestran lo bien parado que está. Y que en esos juegos no le convirtieron aumenta su poderío. El que debe mantener hoy ante un Boca que viene en otra, con todas las fichas puestas en la Copa Libertadores, pero que siempre se presenta como uno de los escollos más duros en el camino por la cima de las posiciones. Por eso, si hoy los de Avellaneda se distancian otros 3 puntos de los xeneizes los dejarán a 9 tranquilizadoras unidades. Además, de los perseguidores de Racing sólo jugará Atlético Tucumán, de local ante Lanús, a las 13.15.

Y en este cotejo Coudet se ve obligado a meter mano en el equipo, porque no tendrá a disposición a sus marcadores centrales Alejandro Donatti (desgarro en la pierna derecha) y Lucas Orban (sumó la quinta amarilla), a quienes reemplazará con el chileno Eugenio Mena (habitaul lateral) y Leonardo Sigali, ingresando Alexis Soto al lateral izquierdo.

En ofensiva seguirá igual, con Lisandro López y Jonathan Cristaldo como referentes, más Pol Fernández manejando los tiempos.

Por el lado de Boca, Guillermo Barros Schelotto no dio demasiadas pistas del once principal tras volver con la clasificación a las semifinales de la Libertadores y buscará parar a los mejores, porque esta será una gran prueba para no caerse de la disputa por lugares de privilegio en la Superliga.