González, flamante incorporación en Central: "Estoy preparado para el sábado"

“Si el técnico lo decide, estoy preparado y me gustaría poder está el fin de semana para ayudar al equipo”, afirmó hoy el defensor uruguayo Cristian González, una de las flamantes incorporaciones de Rosario Central como refuerzo para esta etapa de la Superliga.

En una conferencia de prensa realizada tras el partido amistoso que El Canalla disputó con Central Córdoba, González remarcó que se sentía “contento” y que se está adaptando al grupo y al fútbol. “La ciudad es un poco parecida a lo que es Montevideo”, expresó.

“Me fui siendo joven con 18 años y en los últimos seis meses venía teniendo pocos minutos de juego. Cuando llegó esta propuesta no lo pensé y me vine. Me va a yudar a seguir creciendo”, agregó.

En ese sentido, González manifestó que Central “es un equipo grande y lo seguía cuando estaba Chacho porque me gustaba como jugaba”.

“Ayer estuve hablando con Cocca, me preguntó cómo me sentía tras la llegada. Me sentí cómo con mis compañeros ayer y hoy. Estoy preparado si me toca jugar”, afirmó de cara al partido el sábado ante Independiente.