Los argentinos juegan bien, se destacan y hacen goles en el fútbol europeo, como pasó ayer en la Champions League. El tema es que esto después se repita cuando les toque convertirlos al momento de ponerse la camiseta albiceleste de la selección. Esa es la mayor expectativa, y es muy importante que esté latente en continuado ese poder goleador para que al llegar la convocatoria estén afilados. Ayer el rosarino Mauro Icardi metió el gol de la victoria de Inter por 2-1 sobre PSV, en Holanda. Y como hoy es el gran referente de área de la selección argentina, al que el DT interino Lionel Scaloni convocó para los amistosos del 11 y 16 de octubre, sus gritos se escuchan más fuertes, y sobre todo porque no fue convocado al Mundial de Rusia.

El tanto de ayer fue a los 60' para dar vuelta el resultado: anticipó de cabeza a su marcador y el arquero para definir de derecha.

También siempre se esperan los gritos de Lionel Messi en un Barcelona que habitualmente muestra una gran supremacía a nivel internacional. Pareció que en esta jornada de la más trascendente copa europea de clubes se le iba a negar porque el palo le había negado un par de goles, pero el rosarino insistió en la búsqueda y marcó el tercero y el cuarto del 4 a 2 en cancha de Tottenham Hotspur, equipo inglés que dirige el ex leproso Mauricio Pochettino (nacido en Murphy) y en el que marcó un tanto el ex River, Erik Lamela, otro que no viajó a Rusia.

Siempre que se trata de Messi se espera mucho de él, porque más allá de que no estuvo en la terna de los mejores futbolistas del mundo (por no brillar en el Mundial). Y en el partido jugado en Inglaterra demostró su valor: primero en el inicio de las jugadas de los goles del Barsa y después en la conquista de los suyos, con el toque de distinción.

El primero con un remate de zurda bien dirigido tras asistencia de Jordi Alba (56') y en el segundo definió con calma solo ante Lloris, el arquero francés campeón del mundo en Rusia (90').

Se presumía un partido complicado en la cancha de Tottenham, pero no tanto como cuando a los 66' Erik Lamela descontó para el 2-3 parcial (la pelota se desvió) que parecía poner en aprietos a la visita, que igual merecía estar un par de goles arriba en el resultado.

El otro gol argentino, y rosarino, de la jornada de Champions, estuvo a cargo de Angel Di María en la goleada de PSG por 6-1 sobre Estrella Roja, aunque el que se destacó fue el brasileño Neymar con tres conquistas. Fue el cuarto grito francés, a los 41', con un anticipo en el área chica sobre el arquero y una corrida con su festejo habitual de los dedos en forma de corazón.

Un nuevo gol del ex canalla que renovó contrato para seguir en PSG y que hace poco dio una muestra de que es otro que no quiere quedar a un lado de una posible convocatoria al nuevo proceso de la selección, más allá de que se sabe que arranca varios pasos atrás por el tema "renovación".

Con estos goles para seleccionar se completa la fecha de esta competencia en la que el martes se había destacado Paulo Dybala con los tres gritos del 3-0 de Juventus sobre Young Boys de Suiza, y el tanto del Kun Agüero (otro que ya estaría fuera de consideración para la selección) en el triunfo por 2-1 de Manchester City ante los alemanes de Hoffenheim.





El rosarino Angel Correa también jugó

En los partidos de ayer además de Icardi también jugó el rosarino Angel Correa, quien ingresó a los 62' en el triunfo de Atlético de Madrid por 3-1 sobre Brujas. Fueron los únicos dos citados por Scaloni para los amistosos de la selección argentina, el próximo jueves 11 ante Irak (en Arabia Saudita) y el martes 16 frente a Brasil, también en aquel país pero en otro estadio. El que no ingresó en Inter y estuvo en el banco fue Lautaro Martínez, mientras que el defensor Juan Foyth (Tottenham) no estuvo entre los 18 de Pochettino. Hoy, por la Europa League jugarán los convocados Giovani Lo Celso, Ramiro Funes Mori, Franco Vázquez, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Marcos Acuña.