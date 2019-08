Goleó el alternativo

Newell’s continúa su puesta a punto para visitar el sábado a las 15.30 a Vélez, en el Amalfitani, con arbitraje de Germán Delfino. Ayer los que actuaron como titulares en el duelo ante Unión (victoria 2 a 0) realizaron trabajos tácticos y los que jugaron pocos minutos o fueron suplentes protagonizaron un amistoso ante Argentino en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa de Bella Vista, en el que hubo una goleada rojinegra por 4 a 0, con goles de Denis Rodríguez, Rodrigo Salinas, Francisco González y Luis Leal.

En el ensayo de ayer Frank Kudelka decidió darles rodaje a los jugadores que están relegados de la titularidad y así el once rojinegro estuvo integrado por Nelson Ibáñez; Angelo Gabrielli, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Matías Orihuela (Leandro Grimi); Denis Rodríguez (Francisco González), Lucas Villarruel y Juan Manuel Requena (Ribair Rodríguez); Luis Leal, Rodrigo Salinas y Cristian Insaurralde. Y superaron al salaíto.

Fue una buena oportunidad para que Kudelka observe en acción a varios de los jugadores que están pidiendo pista en el equipo principal. Pero más allá de eso todo indica que Newell’s podría repetir el equipo que viene de vencer 2 a 0 Unión el Coloso, con goles de Facundo Nadalín y Lucas Albertengo.

En consecuencia los once rojinegros para visitar al Vélez de Heinze serían Alan Aguerre; Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Mauro Formica; Maxi Rodríguez, Albertengo y Alexis Rodríguez.

Hoy habrá un nuevo entrenamiento y es factible que Kudelka empiece a terminar de perfilar al equipo mencionado para visitar a Vélez, en lo que será la primera presentación de los rojinegros como visitantes en la Superliga, ya que aún está postergado sin fecha el duelo de la segunda jornada ante Independiente en Avellaneda, que podría jugarse en la fecha Fifa de octubre o noviembre.

Por su parte, la seguridad de Buenos Aires no autorizó que los hinchas leprosos puedan viajar el sábado a Liniers para presenciar el duelo entre Newell’s y Vélez.

Pueden pedir el reintegro o esperar

Desde hoy y hasta el viernes, de 13 a 19, en oficinas de atención al socio, aquellos hinchas que hayan adquirido su entrada para ver el partido Independiente-Newell's (se iba a jugar el 5 de agosto y fue suspendido) pueden solicitar la devolución del dinero o esperar a que se reprograme. Una vez conocida la nueva fecha, y si admiten visitantes, podrán decidir si usan la entrada o piden el reintegro.

Peratta y Concina, en Suiza

El secretario de Newell’s, Juan José Concina, y el director deportivo, Sebastián Peratta, viajaron a Suiza para terminar de cerrar la transferencia del juvenil Enzo Barrenechea (18 años) al Sion de Suiza. Se iba a transferir entre el 80 y el 90 por ciento del pase, en una cifra cercana a los 3.100.000 euros brutos. Barrenechea recién viajará hoy porque el vuelo se canceló y el acuerdo se suscribiría mañana. Pero está todo encaminado para que la gestión llegue a buen puerto.

Newell’s no estaba utilizando a Barrenechea en ningún partido de inferiores con la intención de que no se lesionara y se frustrara la chance de una transferencia. El viernes siguió desde afuera el partido que la reserva igualó con Unión en Bella Vista. Barrenechea apenas jugó en la reserva leprosa, ya que no llegó a debutar en la máxima categoría.

Sobre el trabajo específico en inferiores, desde el Parque destacaron que “en la temporada actual las divisiones inferiores leprosas de AFA están realizando una de las mejores performances en la historia del club, quedándose con el 64,10 por ciento de los puntos disputados”.