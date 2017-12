Goleada y polémica en España

El equipo Sub 12 de Las Palmas B goleó por 47 a 0 a Las Coloradas B, en un partido correspondiente a la liga de Gran Canaria. Posteriormente llovieron las críticas a la filial amarilla por su exceso de competitividad. Los jugadores de Las Palmas B no dejaron de presionar en ningún momento del partido, que en esta categoría tiene una duración de

70 minutos. Haciendo cuentas, esto quiere decir que marcaron un gol cada 100 segundos. Incluso hubo algunos niños llorando al término del primer tiempo, que finalizó con una ventaja de 24 a 0 para el local. "Hay una especie de código no escrito entre nosotros para evitar ese tipo de goleadas. Hay fórmulas para poder evitarlas", declaró Jorge Pulido, presidente del club Las Coloradas.

