Goleada rojinegra en el único cruce

A casi 75 años Newell's volverá a jugar con Villa Mitre de Bahía Blanca. Esta vez en su debut en la Copa Argentina 2019, aquella por la Copa Presidente de la República 1944 en la que fue subcampeón. El partido se jugó el 3 de diciembre de 1944 y la lepra goleó 5 a 0 en suelo bahiense. Las realidades de ambos conjuntos eran similares a las de hoy, con los rojinegros jugando en primera división de la AFA (desde 1939) y su rival como representante de la liga de su ciudad, aunque tras superar tres partidos y ahora tras eliminar a uno (Sansinena 1-1 y 3-0).

Aquel equipo rojinegro había finalizado el torneo superior de AFA en el 9º puesto, a 19 puntos del campeón Boca y a 17 del subcampeón River, con el que perdió 5 a 3 en la última fecha, el 26 de noviembre. En ese último partido el delantero Raúl Micci había marcado dos goles, pero enfrente estaba Angel Labruna, que conquistó tres.

Una semana después viajó el plantel de Newell's a Bahía Blanca para jugar este cotejo por cuartos de final, en el campo de juego de Olimpo.

El entrenador era Manuel Fleitas Solich (paraguayo, ex futbolista de Boca), quien eligió a estos once titulares: Julio Elías Musimessi; Juan Carlos Sobrero y Alonso Herrera; Antonio Venancio Carlucci, Angel Perucca y Roberto Antonio Bustos; Enrique Marcelo Pessarini, Humberto Fiore, Raúl Nicolás Micci, Carlos José Cirico y Juan Silvano Ferreyra. Como suplentes (no existían los cambios) viajaron el arquero Eusebio Chamorro, el defensor A.A. Rodríguez y el mediocampista R. Martínez.

Enfrente, la Villa (como le dicen allá) formó con García; Luchetti y Romano; Gallucci, León y Davico; Coronel, Lucentini, Basile, Morbiducci y González. Este equipo había dejado en el camino a Boca de Tres Arroyos (5-2), Sportivo General Urquiza (6 a 2) y Deportivo Colón de Chivilcoy (3 a 0).

La goleada leprosa fue demasiado cómoda, al punto que a los 8' ya ganaba 3-0 con goles de Micci (5'), Pessarini (7') y Cirico (8'), quien marcó el cuarto a los 31' y el quinto a los 9' de la segunda mitad.

Y así como la diferencia fue grandísima entre un equipo y otro, también lo fue el entusiasmo de la prensa porque mientras este diario lo trató de manera simple con la síntesis y un pequeño comentario, la cobertura de La Nueva Provincia fue de una página tamaño sábana y con varias fotografías. Y entre los títulos destacaron que "Brindaron los rosarinos una excelente exhibición y acusaron superioridad".

Habrá que ver si esta vez los rojinegros pueden marcar tal diferencia, aunque no asoma como tan sencillo, más allá de que en la Copa Argentina pasada derrotaron a Sansinena por 5-2. Y pese a que el momento de Villa Mitre no es bueno porque quedó afuera de la pelea por el primer ascenso al finalizar 5º en la zona 1, con 2 triunfos, 4 empates y 1 derrota (cerró con un 2-0 a Camioneros), jugará la reválida. Además, después de 75 años la diferencia entre equipos no aparece tan notoria como en el 44.