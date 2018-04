Giraudo opina que debe irse y Moresco que no

"Mi criterio es que Bermúdez debe renunciar porque está totalmente debilitado. El club tiene un vicepresidente primero (Matías) y un segundo (D'Amico) que pueden cumplir con la funciones. La demostración de su debilidad quedó en evidencia en que no pudo ir a la asamblea. Las únicas dos que hubo en el año fueron rechazadas y su gestión lleva a confrontaciones innecesarias", opinó Daniel Giraudo, de ADN Leproso, quien agregó que "la comisión directiva tiene mandato hasta diciembre de 2020 y debe seguir".

Otra postura que está en la antítesis a la del Pájaro es la de Ariel Moresco (Movimiento 1974), quien manifestó: "Soy hincha de Newell's, fui dirigente y tengo vocación dirigencial. Fácil es decir o votar en contra en la asamblea y estar del lado de los aplaudidos, pero mi actuar es de acuerdo a mis convicciones y debo cuidar los intereses del club. Soy crítico de este gobierno, no soy parte y la palabra oposición no me gusta más allá de que se use de una manera amplia. La vida del club es más importante que el odio o la cara de alguien. Mi compromiso es con el club y pienso que Bermúdez hasta el 2020 tiene la responsabilidad que le dieron los socios. Si el momento no le permite permanecer en el cargo hay una válvula que se llama licencia. Que tome un descanso y haga lo que más le conviene al club y no a Bermúdez o a su familia. La vida institucional corre riesgos y sería perjudicial para el club que se vaya".