Giovani Lo Celso: "Me siento muy cómodo en la selección"

Dejó de ser un proyecto juvenil para convertirse en realidad. Giovani Lo Celso se erigió luego del Mundial de Rusia en una de las nuevas piezas importantes que se luce en el combinado nacional. Al menos así lo demostró cada vez que le tocó mostrarse en el equipo de la nueva generación, y se apropió con humildad y hambre de gloria de un lugar principal en la escuadra patria. "Me siento muy cómodo en la selección", fue lo primero que expresó el Monito en la charla a solas que le concedió a Ovación tras su activa participación con la casaca albiceleste ante México. "Estoy muy feliz por todo esto que estoy viviendo", remarcó el ex volante canalla antes de pegarse la vuelta a España para ponerse el chip de Betis, donde llegó hace poco y la está rompiendo. De hecho, el club de Sevilla ya avisó que desembolsará los 30 millones de euros que figuran en el préstamo con opción de compra, mientras grandes clubes europeos sueñan con ficharlo en breve.

¿Qué balance hacés después de un año en el que viviste muchas experiencias juntas a nivel deportivo?

Lo primero que debo decir es que estoy muy bien y muy feliz por el momento que estoy viviendo a nivel personal. Es verdad que fue un año muy movido. Pero sinceramente me siento muy cómodo con poder representar a esta camiseta. Tener la oportunidad de hacerlo es algo hermoso y por eso cuando salgo a la cancha trato de disfrutarlo al máximo.

¿Se puede decir que con tu llegada a Betis diste el salto de calidad que necesitabas?

En realidad llegué a un club nuevo y rápidamente pude adaptarme. Me sentí muy cómodo desde el primer día y eso me ayudó después a la hora de jugar. Cambié de aire y por suerte hasta ahora las cosas me están saliendo bien. Más allá de eso, seguiré trabajando para mejorar y poder dar más.

¿Cómo es Betis, ya que en la Europa League son como la sensación?

Es un equipo que intenta siempre jugar un buen fútbol. Arriesga en todo momento y eso también me ayuda mucho porque le sienta muy bien a mi juego. Además, me siento muy cómodo con esa propuesta y sistema que usa el entrenador Quique Setién. Gracias a Dios me están saliendo muy bien las cosas y eso es algo para aprovechar.

¿Cuánto te sirvió ser parte del plantel que fue al Mundial de Rusia para tener este presente?

Obviamente haber ido al Mundial fue una experiencia única, uno acumuló más conocimiento. No dejó de ser un Mundial con la selección, eso está claro. Pero había que dar rápido vuelta a la página y no había que lamentarse por todo lo que pasó porque hay muchas cosas lindas por delante, así que sólo trato de disfrutar al máximo este momento.

¿El gran presente y la buena imagen que dejaste en la selección te lleva a pensar en que podés ser pieza clave de este equipo?

No lo sé. Lo que sí trato es de trabajar con mucha humildad y aportar lo mío cuando se me presenta la oportunidad. Intento demostrar en el día a día lo que puedo dar. Tener la chance de estar acá, que es un lugar único, me hace sentir un privilegiado. Así que debo defender este lugar en todo momento. Reitero, me siento muy cómodo en la selección y estoy muy feliz por todo esto que estoy viviendo.

¿En PSG te adaptaste al nuevo rol de volante interno y eso te hizo crecer mucho, ya que en Central jugabas en otra posición?

Así es. A medida que fue pasando el tiempo me fui adaptando a las distintas posiciones cuando estaba en el PSG. Por suerte pude adaptarme y ahora me hace sentir muy cómodo. Por eso es que también trato de aprovechar las oportunidades cuando me toca jugar.

¿Y cómo fue la convivencia entre rosarinos, ya que además de vos estuvieron Icardi, Cervi y Angel Correa?

Estuvo todo muy bien. En realidad hay un grupo muy lindo, con muchos jóvenes y eso hace que las cosas estén muy bien. Por suerte los resultados nos acompañaron en estos dos amistosos y también pudimos agarrar rápido la idea del entrenador (Scaloni) para poder plasmarla en la cancha. Nos vamos todos felices y sabiendo que se vienen muchas cosas lindas por delante.