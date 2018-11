La vuelta de Messi a las canchas 22 días después de una lesión fue eclipsada totalmente por Betis que, comandado por otro rosarino, Giovanni Lo Celso, se impuso en el Camp Nou 4-3 a un Barcelona que estuvo cerca de una remontada épica. La Pulga, que se había ausentado tres semanas tras fracturarse un hueso del antebrazo derecho durante la victoria ante Sevilla, aportó un doblete que no alcanzó para torcer la historia.

Es que el conjunto verdiblanco ofreció un verdadero recital de fútbol vertical y de control, combinando ambos aspectos como le convino en todo momento. Para ganarle a un equipo como Barcelona (y más en el día que reaparecía Messi), Betis tenía que exhibir mucha personalidad. Y la tuvo. Tácticamente se aferró a un libreto que no admitía fisuras y gracias a la madurez de algunos hombres y la jerarquía de otros, como William Carvalho o el propio Lo Celso, alcanzó el objetivo. El pizarrón funcionó bien y el plan salió a la perfección, por eso en gran parte del partido los verdiblancos manejaron la pelota con solvencia.

En el primer tiempo se puso en ventaja con goles de Junior y Joaquín y después, en el complemento, cortó de cuajo la reacción del equipo culé, respondiendo con sendos goles al 1-2, de penal de Messi y después al 2-3, de Arturo Vidal. Pero, pese a esos goles de Lo Celso y Canales, terminó sufriendo ante el ímpetu de un Barcelona que herido por la expulsión de Rakitic quedó al borde de la hazaña con el segundo tanto de Messi.

Asoma Gio

Giovanni Lo Celso cada día juega mejor y enamora con su juego a la parcialidad de Betis, club que anunció el partido con Barcelona en el Camp Nou con una frase muy particular. "El mundo del fútbol ya conoce de sobra a vuestro D10S, pero nosotros tenemos al nuestro y también es argentino", e ilustró con una imagen del ex volante canalla como una divinidad.

La prensa sevillana se hizo eco de esto y destacó: "¿Exagerado? Nada de eso. El rosarino la viene rompiendo desde que llegó al equipo español a fines de agosto, a préstamo del PSG, y este domingo (por ayer) lo ratificó nada más y nada menos que en el Camp Nou, donde su equipo clavó cuatro y volvió a ganar después de 20 años".

"De la mano de Gio, Betis es líder en su grupo de la Europa League, por encima del Milan, equipo al que le convirtió tanto en Italia -golazo- como en España. Y anoche también brilló en la casa de Messi. Condujo, generó, se cargó a Rakitic (le dio un patadón y se fue expulsado) y encima coronó con un tanto: tuvo complicidad de Stegen, que puso las manos blanditas y la pelota se le escurrió", destacaron los medios españoles.

Hacía muchísimo que Barcelona no recibía cuatro goles de local. Y mucho más que no caía con Betis...La liga está al rojo vivo. Ya no es tan cómoda para Barcelona o Real Madrid y por ahora hay otros que pelean también arriba. En este contexto, el equipo de Messi recibió un palazo histórico en el Camp Nou ante un Betis que cree ciegamente en Lo Celso, al punto tal que ya alcanzó un fervor casi religioso. Y más con la inolvidable actuación de ayer. Hay rumores en Europa que dicen que Barcelona lo quiere y Lo Celso jugó como para que lo compren. Viene ganando un lugar en el fútbol grande del mundo y también va creciendo en la renovada selección. Es uno de los jugadores del futuro y se dio el gustazo de ganarle al mejor del mundo en su propia casa.





Lo Celso, un ídolo en Betis

Desde que llegó a Sevilla, Lo Celso se convirtió rápidamente en un ídolo de Betis y esto no es sólo por la forma en que tomó las riendas del equipo en el mediocampo, sino también por sus goles. Ayer volvió a marcar y fue la gran figura en el triunfo en el Camp Nou, un reducto donde Betis nunca había marcado cuatro goles en 63 partidos oficiales.