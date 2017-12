Ginóbili, el viejo de 40 que no quiere estridencias

Recibe todo tipo de elogios. Pero para él, el alarde está de más. Será la experiencia la que le da el aplomo y la humildad. Por eso Emanuel Ginóbili reconoció que está teniendo una buena temporada en la NBA, a sus 40 años, pero evitó sumarse a la ola de halagos que llueven por sus minutos o puntos con San Antonio Spurs.

"Hay mucho revuelo por lo que hago, pero no me parece diferencial. No estoy viviendo en éxtasis porque entraron dos, de la misma manera que no me deprimo si tengo tres partidos sin puntos. Observo lo que sucede conmigo desde afuera, sin tomar posición ni juzgarme", remarcó en la columna que sostiene en un diario porteño.

En ese sentido, el mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos, indicó que entiende su rol dentro del equipo de Greg Popovich e incluso se animó a señalar que tiene "más minutos de los que pensaba".

El bahiense, ganador de cuatro anillos de la NBA, dijo que a su criterio es "difícil" determinar por qué hace las cosas y agregó que sólo sabe que se siente "bien". "Está claro que estoy más lento, porque mi primer paso no es el mismo de antes. La verdad es que en cuanto al físico, con dolores o molestias, me siento hoy mejor que hace 5 años. No es que voy a entrenarme renqueando o juego con miedo a los desgarros, como me pasó en 2011", afirmó. Y cerró, sobre sus muy buenas actuaciones: "Me parece que me celebran todo porque soy un viejo de 40. Si hago 10 puntos es la hazaña del viejo de 40 y si hago 2 puntos es porque bueno, qué querés, tiene 40 . Es un momento en donde está todo bien. Y no estoy pensado lo que dicen de afuera, pero con las redes sociales te enterás de todo".