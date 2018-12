Ginóbili disfruta del día después

El ex jugador del seleccionado argentino de básquetbol e integrante de San Antonio Spurs, Emanuel Ginóbili, señaló que "me siento estupendo y disfrutando de cosas que hace más de 20 años no podía hacer", durante un partido que dirigió en Bahía Blanca su hermano Sebastián y al que asistió como espectador.

"Estoy bárbaro, no extraño por el momento y puedo estar en noviembre y diciembre en Bahía, algo que no podía hacer con tiempo desde el 94", agregó el ex jugador de los Spurs.

Ginóbili formuló estos conceptos durante el partido que disputaron Bahía Basket y Regatas Corrientes en el estadio Osvaldo Casanova de Bahía Blanca.

Manu, quien se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, observó el partido del equipo dirigido por su hermano Sebastián acompañado por su esposa Marianela Oroño y sus hijos en una de las plateas altas del estadio.

"Vengo a pasar el verano acá, hace mucho que no podía hacerlo, iré a Monte Hermoso, estaré en Bahía, iré a ver a mi familia política, un poco por todos lados y disfrutando el calorcito argentino, ya que siempre me tocaba julio o agosto", expresó.

El ex jugador dijo también que "tanto el básquetbol profesional como el amateur merecen ser apoyados, nos consideramos la capital del básquetbol, hay que apoyar y seguir nutriendo esto".

También Ginóbili hizo referencia al proyecto que lleva adelante su amigo Juan Ignacio Pepe Sánchez para construir un estadio y un centro de entrenamiento en la ciudad del sur bonaerense.

"Ojalá que estos sueños de Pepe y proyectos y desafíos den frutos, merece ser apoyado porque es algo que no sucede en ningún lado", expresó el bahiense, quien en el entretiempo del partido se sacó fotos con el público que se acercó a pedirle un autógrafo o simplemente a saludarlo, aprovechando su presencia en el estadio.