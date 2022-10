Gimnasia se quedó sin poder defender el título

Ya desde el mismo inicio del partido Estudiantes se hizo dueño de la pelota y con ella empezó a atacar a un conjunto mens sana que lució impreciso, como desconcentrado, fuera de libreto.

El try de Maiztegui fue un baldazo de agua fría para los locales que ni así lograron salir de su letargo. Estudiantes jugó su partido. Estuvo más metido y comprometido con el desarrollo y eso le rindió sus frutos Pasado los 20’ fue Gurovich quien visitó el ingoal local para estirar las diferencias a un 12-0 y dejar contra las cuerdas a su rival, que no mostraba reacción alguna. Para colmo cuando quiso hacerlo se equivocó. Fue a buscar el descuento pero se descuidó y de contra Estudiantes volvió a facturar. Ferreyra, pegado a la línea, no paró hasta el ingoal y puso a su equipo en una posición de absoluta ventaja.

No obstante sobre el final del primer tiempo, Gimnasia pisó por primera vez las 25 ajenas y se volvió con puntos. El desnivel que no logró con la línea por su propia impericia (pases de baja calidad o mala toma de decisiones) lo logró jugando corto. Con mucho esfuerzo Gimnasia logró el descuento a través del try de Ignacio Palillo, que le dio una bocanada de aire fresco de cara al segundo tiempo. No todo estaba perdido.

En el amanecer del complemento, Santiago Dorigón marcó un penal que terminó siendo clave en el resultado final. Porque después de esa anotación, el marcador obligó a Gimnasia, que tuvo que salir a quemar las naves para intentar dar vuelta la historia. Y si bien jugó desprolijo y cometiendo muchos errores casi logra su objetivo.

Un try penal para Gimnasia acortó la brecha y luego el de Ignacio Villegas encendió una luz de esperanza. A diez minutos del final un 23-21 ya empezaba a tener el sabor de un triunfo. Con un penal de Ramiro Picotto Gimnasia pasó la frente y empezó a ilusionarse con la idea de jugar la semi. Con el tiempo cumplido , GER ya estaba saboreando la victoria cuando Estudiantes generó un penal en su propio campo. La suerte de ambos se decidió entonces en ese envío. Un silencio sepulcral se adueñó del parque hasta que la furibunda patada de Dorigón encontró el centro de la hache, definió el pleito e hizo de Gimnasia vencedores vencidos. El último campeón ya no podrá defender la corona.

Duendes se metió en las semifinales

El fantasma está entre los cuatro mejores equipos del interior del país. Duendes consiguió ayer el pase a las semifinales del Torneo del Interior a disputarse el próximo 29 de octubre tras derrotar a Universitario de Tucumán por un inapelable 27-9. De esta manera el verdinegro confirmó la paternidad que tiene sobre el conjunto norteño que a lo largo de todo el historial nunca pudo ganarle. En la siguiente instancia, el verdinegro enfrentará a Estudiantes, por lo que habrá un representante del TRL en el partido decisivo.

La otra semifinal se jugará en Córdoba y enfrentará a La Tablada y Huirapuca.

La Tablada venció en la Docta a Santa Fe Rugby 43-24, mientras que Huirapuca hizo lo propio en Concepción ante Los Tarcos por 20-10.

Por el Torneo del Interior B, Old Resian cayó en el Grantfield ante Curne por un ajustado 32-31 y quedó fuera de la pelea por el título. En los restantes partidos, Córdoba Athletic goleó a Teqüe 50-8 y Marista a Mar del Plata 44-14. En el clásico cordobés, Tala le ganó a Jockey Club 23-11.

Con estos resultados una de las semifinales la protagonizarán Curne v. Tala y la otra Córdoba Athletic v. Marista.