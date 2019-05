Gimnasia volvió a amargar a Duendes. Así como lo hizo en la primera fase, ayer en el parque Independencia se impuso al verdinegro, esta vez por 32-22 resultado con el cual ratificó su buen momento y lo puso en lo más alto de la tabla junto a Jockey, que en la víspera goleó a Estudiantes 54-10.

Los primeros veinte minutos fueron de lo mejor del mens sana, que predominando con los forwards en el contacto, se hizo de la pelota y del control del juego. En ese lapso, atacó y encontró por las puntas el camino al éxito. Primero desbordó por la derecha en el try de Villegas y luego desequilibró por la izquierda en el try de Sonsini. La tercera estocada llegó poco minutos después, cuando Speziali quebró en el centro de la cancha, le apuntó a la banderita y llegó al try. El marcador señalaba un 19-0 que premiaba en cierta medida la capacidad de definición que tuvo el mens sana, algo que a Duendes le faltó cuando tuvo sus chances.

Después de ese lapso, Duendes empezó a tener la iniciativa y lentamente fue recuperando la memoria. Sánchez rompió el cero y Pretz facturó para achicar las diferencias.

En el complemento Duendes hizo el gasto y llegó a ponerse a tiro con el try de Prieto, pero no le alcanzó. Perdió muchas pelotas en el line (sobre todo en ataque) y se equivocó bastante a la hora de dar la puntada final, cosa que no ocurrió con GER, que siguió facturando. Los tries de All y Sonsini terminaron por definir la historia, ya que el try de Randisi no sirvió para foguear una levantada que le permita dar vuelta la historia.

En el restante partido de ayer Santa Fe Rugby superó a Paraná Rowing 27-25. Hoy completan Crai v. Old Resian en Santa Fe.

Otro golpe para Plaza

Atlético del Rosario volvió a recibir un duro golpe. Ayer, en el marco de la 9ª fecha perdió con Newman 27-13 sufriendo así su séptima caída en el torneo. El partido fue más disputado que jugado, algo que quedó bien en claro en el marcador parcial (5-8 se fueron al descanso). La visita abrió la cuenta tras un penal de Goulu. Minutos más tarde Plaza reaccionó y con el try de Tomás Quetglas pasó al frente. Sobre la media hora de juego, el árbitro expulsó a Marguery, pero Newman no acusó el recibo y antes del cierre llegó al try de la mano de De Elía.

En el complemento, los penales en favor de la visita hicieron que el apertura del Cardenal fuera sentenciando de a poco el partido. Newman embocaba y se alejaba. Pedro Bisio descontó por esa vía pero rápidamente De la Vega llegó al try y ahogó cualquier intento de levantada. Luego Newman empezó a definir el pleito con el pie de su apertura ante un equipo demasiado impreciso, que para cerrar una tarde bien negra, vio como se quedaba con un hombre menos por la expulsión de Viola.

SIC, en tanto, venció a San Luis 27-23 y continúa liderando el Top 12. Pucará derrotó a CASI 26-25, Hindú a CUBA 27-24, Alumni a Belgrano 22-16 y La Plata a Regatas 36-31.