Broun trató de hablar con el presidente de Gimnasia, pero no tuvo suerte,

Gimnasia había acordado con Central las condiciones económicas para liberar a Jorge Broun. El pacto se selló de manera verbal en 130 mil dólares. Sin embargo, los directivos canallas ayer se desayunaron que desde la entidad platense solicitaron y se plantaron en 250 mil dólares. No solo eso. También avisaron que no quieren documentos ni cheques. Solo están abiertos a percibir billetes. En Arroyito la noticia cayó como una bomba porque trabajaron todo el fin de semana para diseñar una logística financiera para poder tener al arquero rosarino en casa otra vez. Otro que quedó descolocado fue el propio Fatura, quien trató de comunicarse con el presidente del lobo, pero no tuvo eco.