Gimnasia goleó a Old Resian y sigue en la cima del Litoral

Gimnasia y Esgrima A (GER) no afloja. No quiere aflojar y por eso, transcurridas las primeras cuatro fechas del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral, está bien arriba, compartiendo la cima con un Atlético del Rosario que también tiene puntaje ideal: 12 puntos para cada uno, para marcar tendencia en lo alto de un torneo que tras feroces 11 fechas empezará a recortar a los que pelearán por el título (ver aparte). Ayer, en el parque Independencia, el mens sana cosechó la victoria por 3 a 1 sobre un Old Resian que aún no pudo sumar pese a que no hizo las cosas tan mal como para sufrir una goleada. La balanza se inclinó en el tercer cuarto.

GER A y Old Resian protagonizaron un partido entretenido en el que la velocidad e intensidad marcaron el ritmo del juego, con los dos apostando fuertemente al contraataque. Empezó mejor el conjunto local, con Agustina Basílico e Inés Bielsa haciendo daño en la ofensiva pero chocando con la figura de Gimena Galazzi, debutante en el arco de primera del tricolor. Por eso, a pesar de que las acciones le correspondían más a GER, fue Old Resian el que empezó ganando gracias al olfato goleador de Valentina Bisconti, quien entrando por el centro del área conectó al fondo del arco el envío que metió desde la izquierda Victoria Mosquera, cuando iban 10.

GER respondió con más ataque en la búsqueda de un empate rápido, pero de nuevo chocó contra los pads y los reflejos de Galazzi, quien ahogó la igualdad con una triple atajada que motivó los aplausos del público.

Old Resian empezó a recuperar más en el medio y logró salidas rápidas hacia Bisconti y Camila Miranda, muy movedizas en ataque, pero entró en un ida y vuelta que le quedó algo mejor a GER, más acostumbrado a agobiar a sus rivales no sólo por la propuesta hockística sino porque físicamente exige al máximo. Fue en una de esas tantas insistencias que llegó a la igualdad. La pararon mal en la defensa tricolor, la bocha quedó muerta a centímetros de la línea del arco y Basílico no dudó en conectar al gol. Estuvo más despierta que ninguna para la estocada final. El ida y vuelta siguió siendo la idea y el segundo cuarto fue de lo más vistoso de la tarde.

En el tercer segmento la balanza se inclinó para GER, que definitivamente salió a buscar los tres puntos ante un equipo que pese a las falencias siempre jugó de igual a igual. Pero fue en esta parte del partido que el local encontró mayor control a partir de sus volantes y delanteras, hizo retroceder a Old Resian y casi no lo dejó salir. Apretó las marcas y por eso se jugó mayormente en campo de la visita. Encima, el conjunto dirigido por Michel Ocaña Zahler se quedó con dos jugadoras menos por las tarjetas sucesivas a Julia Calatayud y Agustina Fornari. Fue con la segunda, a quienes los jueces aplicaron 10 minutos de sanción, que se disparó la discusión y la bronca en el banco de Old Resian, que no entendió la pena.

Sin la volante fundamental en cancha para la visita fue todo más cuesta arriba y GER lo aprovechó. Así llegó el gol de Liza Giacomotti, que desde el córner corto puso la ventaja. Especialidad de la casa en el palo de la delantera. Estuvo cerca el tricolor de empatar también desde el fijo, pero la bocha se fue cerca. De nuevo GER generó desde ese lugar, por infracción a Bielsa, pero no concretó mientras Old Resian resistía la desventaja como podía. Sobre los 53 Basílico metió el desvío y le puso cifras definitivas a un partido que volvió a demostrar que GER es uno de los que marca el camino en el torneo, no pretende aflojar y ya suena como candidato.

Duelos en el mediocampo. Belén Facciano (G) se esfuerza para mantener la bocha ante la marca agobiante de Agustina Fornari, que la persigue, y Josefina Iadanza (O).

Plaza tampoco afloja en la punta

Como GER A, Plaza no regaló puntos en el arranque del torneo y por el contrario los sumó a todos. Por eso manda junto al mens sana y se perfila para acomodarse tranquilo en la siguiente instancia. Si bien el Top 8 (los que pelearán por el título) se conocerá tras la fecha 11ª, Atlético también se anota como gran protagonista. Ayer, en Nahuel, venció a Provincial B por 2 a 1 (Sofía Pérez, Delfina Soljan; Daniela García). En barrio Cura, Provincial A, el monarca actual, empató con Jockey A 2 a 2 (Paula Montoya, Agustina Vucich; Sofía Cesanelli, Elena Crespo).

En Las Delicias, el subcampeón Duendes no tuvo piedad de Fisherton, uno de los ascendidos esta temporada, y lo goleó por 5 a 1 (Agustina Bouza 2; Ariana Silva 2, Violeta Biamonte; Camila González). Por su parte, Universitario se impuso 2 a 0 en su cancha a GER B (Luciana Cerrutti, Paula Mutti). Jockey B y Newell's no pudieron jugar debido a una huelga de trabajadores del club hípico.

Hoy, por el Interasociaciones Rosario-Paraná de caballeros, desde las 16.30: Provincial v. ASH; GER v. Rowing. Jockey v. Talleres van a las 16, en Jockey o el Mundialista, según si se resuelve el conflicto o no.