Para Leonardo Gil esta semana será especial. En los días que restan para el partido ante Racing el volante deberá convencer a Leonardo Fernández para que lo incluya entre los titulares. De todas formas parece haber una clara intención de parte del entrenador de darle la titularidad al Colo, quien jugó su último partido contra Chacarita. "Extraño jugar", sentenció el mediocampista, quien aseguró que "si jugaba contra San Pablo hubiese sido un riesgo y me podría haber perdido todo el campeonato. Tratamos de hacer lo mejor para llegar al ciento por ciento. Espero trabajar bien".

Todavía no hubo una charla formal entre el técnico y el jugador. Es más, recién mañana será el turno de la práctica de fútbol, aunque hoy ya podría aparecer algún trabajo táctico. "Chances tengo como el resto de mis compañeros. Para mí estar en condiciones es bueno para poder pelear por un lugar", esgrimió el zurdo.

Fueron tres partidos los que se perdió Gil por esa molestia en el isquiotibial que sufrió el día anterior al choque con Patronato. En ese sentido destacó que "de afuera se ven las cosas diferentes". Y en tren de análisis aseguró: "Nos está faltando un poco más de juego, pero este equipo se basa mucho en la presión que ejerce sobre el rival y en estar ordenados. Tenemos que ser autocríticos y saber que algo nos está faltando".

Si hubo algo que dejó en claro el equipo en este semestre es la diferencia en los resultados obtenidos de local y de visitante, ya que la cosecha es ampliamente superior en el Gigante. "Creo que pasa más por la cabeza nuestra. Debemos convencernos en lo que tratamos de hacer y no lo hacemos. Estamos más unidos que nunca, tratando de solucionar todos esos problemas. De local nos hacemos fuertes y tenemos que aprovechar ese plus", dijo.

"El equipo siempre trata de salir a ganar y acá todos dan el máximo. Creo que contra River, hasta el gol, había sido un partido parejo, con algunas situaciones pero ellos no estaban tan finos como otras veces. Después sí River empezó a generar más fútbol por la jerarquía que tiene", reflexionó el Colo, quien a la hora de explayarse sobre cuál podría ser su aporte en un equipo al que sin dudas le está faltando juego, dijo: "Yo puedo colaborar con la intención para generar ese juego, pero esto es un equipo. Después está el tema de los lanzamientos en la pelota parada para poder convertir, pero entre todos tenemos que trabajar a la hora de la tenencia del balón para generar un poco más de fútbol".

Después de un par de resultados aparecieron algunos cuestionamientos, que recaen tanto en los jugadores como en el técnico. Respecto a Leo Fernández apuntó: "Nosotros como jugadores tratamos de ayudarlo como él trata de ayudarnos a nosotros porque es un técnico muy abierto, al que se le pueden decir las cosas. Agarró el equipo con muy pocos puntos y sacamos muchísimos y eso es un gran mérito del entrenador".



Leo Fernández todavía no comenzó con los trabajos para delinear el equipo que recibirá a Racing. Más allá de eso es prácticamente un hecho que Leonardo Gil volverá tras la lesión y hay muchas chances de que su acompañante en el círculo central sea Maxi González. Para las bandas, entre Camacho, Carrizo, López Pissano y Fernández saldrán los dos restantes del mediocampo. También se cae de maduro que Martínez volverá a la zaga central por la ausencia de Cabezas. En la ofensiva también hay varios nombres pugnando por un lugar. Pero todo eso el DT lo definirá a partir de hoy.



