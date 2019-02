Gil aseguró que Central mereció más que el empate

El mediocampista aseguró que el elenco que conduce el Patón Bauza hizo méritos para quedarse con los tres puntos debido a que sobre el cierre del partido contó con varias chances de gol, pero no pudo inclinar la balanza a su favor por la gran actuación del arquero Alan Aguerre, que se erigió en la gran figura del partido.

En cuando al rendimiento del elenco canalla, el Colo Gil sostuvo: "Creo que el equipo funcionó bien. Hicimos bien las cosas".

Embed "CREO QUE EL EQUIPO FUNCIONÓ BASTANTE BIEN"#FOXGol | Leonardo Gil analizó el empate en el clásico ante Newell's en donde vio mejor a su equipo.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/pZZDgQv3Po — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de febrero de 2019

Por último, hizo referencia al momento en el que fue a patear un córner y fue golpeado por un objetivo contundente que voló desde una de las tribunas del Coloso. "Fue una botella de agua. Me paré rápido para no incitar a la violencia, y que no se corte el partido", enfatizó.