Gianmaría aseguró que "será un año de mucho trabajo y lucha"

El presidente de la Rosarina, Mario Gianmaría, habló del irreflenable crecimiento de un 350 por ciento de equipos de niñas y muchachas desde 2017 a hoy. Y dio detalles de la nueva infraestructura para el femenino

Que cada vez hay más niñas y muchachas jugando al fútbol no es novedad, pero detenerse a ver los números da cuenta de un fenómeno irrefrenable. En 2017 se inscribieron 14 equipos en la primera de la Asociación Rosarina de Fútbol, al año siguiente los equipos eran 20, el año pasado fueron 39 (y debió dividirse el torneo en A y B) y para esta temporada ya confirmaron 48, lo que obliga a habilitar tres categorías: A, B y C. El crecimiento es del 350 por ciento. "Y no nos sorprende porque hace rato que venimos creando las condiciones para que el fútbol femenino tenga un lugar destacado en la asociación", le dijo a Ovación el presidente de la entidad que nuclea ya a 30 mil jugadores y jugadoras, Mario Gianmaría. Pero en esta nota el dirigente no se referirá a todas las ramas sino sólo a la de las chicas: "Será un año de mucho trabajo y lucha", porque _según confesó_ ya "el aumento exagerado en el costo de los servicios adicionales de policía" complicó el panorama económico de los clubes. De todos modos, tiró algunas buenas: el campeonato femenino de campo comienza el 8 de marzo y el de futsal el 26 del mismo mes; la asociación pondrá a disposición de las chicas la nueva infraestructura en el ex Batallón 121 y se nombró, por fin, a una mujer en su comisión directiva.

Dice que no lo sorprende el crecimiento del fútbol femenino, ¿tampoco la velocidad?

En realidad la velocidad sí, porque si pensamos que en 2017 arrancamos con 14 equipos nada más y ya confirmaron 48 y hay tres categorías... Y hasta podría sumarse un equipo más. Incluso vamos a tener a las juveniles Sub 14 y Sub 16 en cancha de once y tres divisiones infantiles, Sub 10 y Sub 12, en canchas reducidas de siete jugadoras y fútbol playa.

¿Pueden los clubes contener el crecimiento de esta rama del fútbol?

Seguimos adoleciendo de la falta de infraestructura. Los clubes van a tener que absorber este crecimiento del femenino en las mismas instalaciones de la rama masculina. Por nuestra parte vamos a aportar instalaciones que ya tenemos avanzadas en el ex Batallón 121 (Lamadrid al 500, cedidas por el municipio en 2018) y que destinaremos casi en exclusividad para el femenino, especialmente los clubes que menos infraestructura tienen.

¿Qué incluyen esas instalaciones?

Dos canchas de once, una de infantiles, salón de usos múltiples, vestuarios y baños, que nos faltan terminar. Queremos, además, armar torneos de selecciones juveniles y de primera, y participar nuevamente en la Copa Santa Fe. Será un año de mucho trabajo y lucha.

¿Por qué lucha?

Porque las condiciones económicas que rodean a los clubes no es la más propicia. Ya hemos tenido un aumento exagerado en el costo de los servicios adicionales de la policía que prácticamente se ha cuadruplicado. Estas cargas, sumadas a las tarifas, dificultan el normal desenvolvimiento y todo esto implica estar en asamblea y reunión permanente con los directivos de clubes para tomar las decisiones más propicias y acertadas para que la actividad no decrezca.

¿Le parece que puede decrecer?

No, y no debe decrecer porque el deporte es un contenedor social, pero la realidad es que los clubes y asociaciones están asumiendo un rol sustitutivo del Estado y con recursos propios. De todos modos, vamos a luchar porque Rosario siempre fue una liga modelo y de referencia para el resto del país en todas las disciplinas: fútbol de campo, futsal, ahora femenino y de playa. Todo esto es un orgullo, pero también un compromiso muy grande.

¿Tienen previsto debatir este año el tema violencia en general y violencia de género en particular como otras asociaciones?

Sí, lo estamos haciendo. Imagínese que el año pasado jugamos 25 mil partidos y registramos muy pocos hechos de violencia en las canchas, ninguno fuera y menos en patota. Pero como el tema nos preocupa tenemos un protocolo y estamos acordando con el Instituto de Educación Física (Isef) la intervención de profesoras con las nenas y hasta nos planteamos la incorporación de una mujer en la comisión directiva que solamente estaba conformada, hasta ahora, por varones. Es Ayelén Calamari, dirigente del club San Martín, y trabajará como vicepresidenta del consejo auxiliar del fútbol femenino.