Si algo se aprendió en las últimas semanas con relación al clásico rosarino por los cuartos de final de la Copa Argentina es que nada debe darse por asegurado. En este escenario de versiones, aquel que arriesga tiene las mismas chances de perder que de ganar. Por eso todo lo que hay dando vuelta no atraviesa la frontera de las especulaciones. Lo que sí pudo averiguar Ovación y que está confirmado es que el lunes existió en Rosario una reunión entre las autoridades de la seguridad de la provincia de Santa Fe con los dirigentes de Newell's y Central para acordar que el partido se dispute el 7 de noviembre en Rosario, con ambas hinchadas y que se realice un sorteo ante escribano público para definir la cancha. Obviamente que esto recién tendrá un viso de realidad cuando Copa Argentina, AFA y Superliga oficialicen la fecha, el lugar y el mecanismo con el que se elegirá el estadio.





Si finalmente prospera la propuesta de jugarlo el 7 de noviembre, Superliga deberá reorganizar la agenda de los partidos de Central y Newell's que ya están programados. Por ejemplo, hasta ahora en la fecha 11 Central está en la grilla para el sábado 3, a las 13.15, ante Colón en el Gigante. Mientras que Newell's visitará el 4 a Racing, a las 17.45, en el Cilindro de Avellaneda. Lo más probable es que adelanten el encuentro de los rojinegros para el sábado y así los dos juegan el mismo día y tienen el mismo tiempo de descanso. Igual, todo está por verse.

El cónclave entre las partes fue convocado por los organismos de la seguridad de la provincia de Santa Fe con el objetivo de encontrar una salida y no sumar más capítulos a este culebrón de desprolijidades y cruces de comunicados que se apoderaron de la escena en los últimos días. Pero hasta que la empresa organizadora del torneo no apruebe y oficialice el acuerdo no conviene asegurar que el clásico ya tiene día y cancha.

"Cada uno tiene parte de culpa en lo que pasó, pero todas las partes están de acuerdo para jugar el 7 de noviembre en Rosario. La cancha se decidiría a través de un sorteo ante un escribano público con la presencia de los dirigentes de ambos clubes", sintetizó Cristian D' Amico, el vicepresidente segundo de Newell's. Desde Central, el vice primero Ricardo Carloni agregó: "Hablamos de cuatro fechas, el 24 de octubre, el 31 de octubre, el 1º de noviembre y el 7 de noviembre. En cualquiera de esas fechas, Central está dispuesto a jugar. Están abiertas las puertas para cualquier posibilidad. Hay que esperar la decisión de Copa Argentina".

Las autoridades de seguridad de la provincia ya dieron el puntapié inicial para jugar el día 7 de noviembre en Rosario, con ambas hinchadas y sorteando la localía. También habrá que ponerse de acuerdo con la cantidad de entradas para cada uno, aunque eso no parece ser un motivo para entrar en un nuevo callejón sin salida.