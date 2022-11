Gerardo Martino: "Si alguien no quiere que vaya a ver a Newell's que no me contrate" Lo dijo el DT de la selección de México al explicar la foto que se sacó con Lionel Scaloni en el Coloso y que le valieron numerosas críticas de los mexicanos 9 de noviembre 2022 · 10:13hs

Gerardo Martino y Lionel Scaloni coincidieron en el Coloso en el partido que Newell's jugó ante Racing en julio del corriente año.

Gerardo Martino y Lionel Scaloni coincidieron en julio del corriente año en el Coloso Marcelo Bielsa y la foto del encuentro se hizo viral. Pero a la vez generó un gran enojo de una parte del periodismo de México, que no tuvieron piedad del DT de la selección azteca por estar junto al colega que será rival en el Mundial de Qatar. Algo llamativo e insólito, pero el propio Tata se encargó de explicar lo que sucedió ese día y dejó en claro que "si alguien pretende que no vaya a la cancha de Newell's que no me contrate".

El Tata y el entrenador de la selección nacional coincidieron en un encuentro que se jugó en el Parque entre Newell's y Racing. Se saludaron afectuosamente y la fotografía que se sacaron no hizo otra cosa que alterar los ánimos aztecas. El DT rosarino brindó una entrevista y en la misma explicó y aclaró lo que sucedió ese día. "Si alguien pretende que no vaya a la cancha de Newell's viviendo a diez cuadras y jugándose un partido de Ñuls directamente que no me contraten porque voy a ir siempre", arrancó diciendo al respecto.

Mundial de Qatar: el entrenador de Australia dio la lista y dejó afuera a su yerno El senegalés Sadio Mané sufrió una lesión en la rodilla y se pierde el Mundial de Qatar

Más adelante, el conductor de la selección mexicana contó que "cuando era el técnico de la selección argentina e iba a ver las inferiores de Newell's. Y no tenía nada que ver. Además, tengo un palco en la cancha que usan mi hijo, mis hijas. Además, tenemos un sobrino jugando en la primera de Newell's, que es lateral izquierdo (Martín Luciano)". https://twitter.com/elmdfutbol/status/1590306935550902272 Buen Miércoles



Si alguien pretende que no vaya a la cancha de Newell's viviendo a 10 cuadras de la cancha de Newell's que no me contraté.

G. Martino



Explicación de la foto con @lioscaloni



•El Lado Martino del Fútbol• pic.twitter.com/DTdb75GoPB — El Lado Martino del Fútbol (@elmdfutbol) November 9, 2022 Con respecto a la foto en cuestión y que tanto escándalo generó en México, Martino relató: "Fuimos con mi hijo y sus amigos a la cancha y ellos llevaron el termo para tomar mates. Cuando terminó el primer tiempo mi hijo me dijo que se había quedado sin agua. «Andá a buscar al palco presidencial», me pidió y está a pocos metros del mío. Saludé al presidente, cargué el termo con agua y me volví a mi lugar. Al rato me golpearon la puerta y me dijeron que Lionel (Scaloni) estaba hablando con alguien y que no había podido saludarme y que quería venir a hacerlo. Entonces le dije que iba yo a saludarlo". Embed