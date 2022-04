Gerardo Martino recibió el respaldo de una figura de México en medio de las críticas

Después de realizarse el sorteo de las selecciones para el Mundial de Qatar 2022 y al conocerse que enfrentará a Argentina en la Fase de Grupos, la presión de la prensa de México se intensificó sobre la figura de Gerardo Martino , quien a lo largo de su estadía al frente del conjunto azteca fue criticado sin piedad. Pero en las últimas horas una ex figura de la selección sorprendió al defenderlo.

La mala participación en las Eliminatorias por no poder imponerse ante equipos como Estados Unidos y Canadá despertó preocupación en torno a sus capacidades para llevar adelante al equipo hacia una participación digna en la cita mundialista más allá de haber logrado la clasificación.

En el medio de la ola de críticas hacia el Tata, la última figura que decidió defenderlo fue el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 como entrenador del Tri, Luis Fernando Tena, con unas contundentes declaraciones y antes del amistoso de México ante Guatemala -la selección que él dirige- que terminó igualado 0 a 0.

“Ha sido un proceso como todos, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico", sostuvo el DT de la selección de Guatemala y uno de los DT con un buen recuerdo en el inconsciente de los mexicanos.

"No hay porqué cambiar y no solo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador”, insistió el conductor en rueda de prensa, algo que debe haber sorprendido incluso al propio Martino.