Gerardo Martino expresó su "felicidad por el rival al que se le ganó" en Los Ángeles

Una vez consumado el triunfo en el Banc of California Stadium, el entrenador rosarino mencionó la capacidad de su equipo para "en algunos aspectos lograr ciertos objetivos con la llegada de los futbolistas" más recientes, en referencia al centrodelantero Facundo Farías, ex Colón, y el defensor Tomás Avilés, ex Racing, y al volante paraguayo, ex Libertad de Asunción, Diego Gómez.