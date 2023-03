Gerardo Martino comenzó a negociar con Riquelme para concretar su llegada a Boca

Gerardo Martino es el nombre apuntado y en las próximas horas se llevaría a cabo una reunión formal con el fin de negociar la posible llegada a Boca. No es una tarea simple, aunque tampoco imposible porque si el DT aceptó negociar es porque existe un interés de ponerse al frente de uno de los equipos más grande del fútbol argentino. La dirigencia le prepara una oferta formal con el fin de cerrar el reemplazante de Hugo Ibarra.

El Tata, de 60 años, fue contactado por el consejo de fútbol de Boca para resolver el tema lo antes posible -este miércoles o jueves a más tardar-. La idea sería que debute el 9 de abril frente a Colón, por la décima fecha de la Liga Profesional. Se sabe que para el entrenador siempre lo ideal es tomar el mando desde el inicio para armar el plantel a su idea, aunque en la entidad de la Ribera no hay tiempo de espera por todos los compromisos que se vienen.

Central: la reserva no lo pudo aguantar y perdió 2 a 1 ante Gimnasia en los últimos minutos

La salida de Ibarra hacía tiempo que se venía manejando y el nombre de Martino no surgió a último momento, sino que estaba apuntado de antemano. Pero una condición sine qua non para el DT rosarino es que no negocia mientras hay un colega trabajando. Por eso esperó una definición al respecto para escuchar la propuesta.