GER y Plaza prometen final de película en el Top 8

De altísima gama. Y de emociones superlativas. Así fueron las semifinales del Top 8 del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral (AHL) que terminaron catapultando a GER y a Plaza a la gran final de esta instancia que está en el sprint de la búsqueda de su campeón del año. Los dos encuentros terminaron 3 a 3, igualdad con la cual tanto el Mens Sana como Atlético pudieron aprovechar la ventaja deportiva, esto es, haber terminado mejor que sus rivales en el reposicionamiento del Top 8. En primer turno GER soltó su grito de celebración ante un Jockey tremendo, mientras que después fue Plaza el que con un corazón terrible remontó un partido que se le había complicado en demasía. Era mucho más que la noche lo que se le venía sobre el Estadio Mundialista Luciana Aymar. Fue un gran tributo de hockey en ese escenario que lleva el nombre de la mejor jugadora del mundo de todos los tiempos.

Por ser un clásico, pero sobre todo porque había demasiado en juego, GER y Jockey no se regalaron nada, por el contrario, no se cedieron ni un ápice de ventaja. Y en este sentido es que se repartieron el dominio por cuarto. Que tuvo al hípico mejor en el primero y tercero y al Mens Sana en el segundo y el cuarto. Fue un duelo de propuestas ofensivas que no especularon ante la posibilidad de perder, de búsqueda constante, de palo y palo. Antes de los 2' el verdiblanco ya había castigado el arco de Mayra Arancibia y le habían anulado un gol, y a los 4' GER abrió el marcador. Señal inequívoca de lo que vendría.

La Leoncita Martina Gabutti desairó a la defensa con una corrida espectacular por derecha, fue hasta el fondo y metió el centro que encontró entrando como un avión a la volante Martina Ferrazzini, quien no dudó. Directo al arco y primera celebración. Pero Jockey lo dio vuelta. Primero con Sofía Cesanelli y luego con Sofía Mariatti, las dos aprovechando el córner corto. Sobre los 40', el equipo de la legendaria Julieta Castellán se ponía en ventaja. A los 47' Agustina Basílico se tiró de palomita, dejó el alma en la bocha y lo volvió a empatar antes de que a los 51' Paula Zegna Rata dejase muda a media tribuna (vale destacar el dato, mucho color en las tribunas otra vez en el torneo local). Sin embargo, GER, que igual tenía el as en la manga de haberse asegurado una hipotética Superfinal en caso de no ganar este Top 8 (es así porque obtuvo la fase regular de 11 fechas), no se resignó y fue por todo. Y ese todo fue la arrastrada exquisita de Liza Giacomotti, lejos Josefina Chiesa, inalcanzable, para ir a gritarlo con las pulsaciones a mil, a cinco del final.

La vara de la primera semifinal quedó altísima para cuando Plaza y Provincial, bicampeón vigente que ya no podrá defender su corona, pisaron la cancha. Y casi no se habían acomodado cuando Atlético pegó de entrada, en la primera que tuvo clara, a los 5', por medio de la siempre oportunista Dirce Yuli. La goleadora olfateó, colocó bien el palo para el desvío y la mandó a guardar en el primer corto de Atlético del Rosario.

Era todo parejo en juego, pero con un Provincial más tibio. Igual allí lo igualó Valentina Arias a los 30', aprovechando la viveza interminable de Julieta Acosta, también desde el córner, que sacó el látigo cruzado y la encontró sola por atrás de la arquera Ariela Tabia, de gran noche. Esa acción de Acosta y otras seguidas de su autoría derivaron luego en un golpe emocional por el que el Rojo se puso rápidamente 3 a 1. Aumentó a los 38' y 39', por la tremenda jugada individual de Acosta y la llegada de Jazmín Centurión y la contra letal de Agustina Vucich.

En cuanto pudo asimilar golpe tras golpe, Atlético se calmó y logró el descuento gracias a una bocha cruzada que otra vez arremetió Dirce Yuli, casi infalible en el área. La rubia delantera pidió más aliento a su gente y se terminó de levantar Plaza, que con un gol más pasaba a la final. Lo consiguió porque se animó a buscarlo, a los 44' con un disparo a quemarropa de Victoria Gordo sobre Nadín Lacas.

Provincial había sido una tromba en el segundo cuarto, generó por todos lados y no dio respiro. El campeón herido se hizo insoportable y mostró ahí su mejor versión. La intentó repetir en el último cuarto y tuvo la más clara en una contra mano a mano de Sofía Villarroya, que quizás al cierre de esta edición todavía estaba desvelada. Pero Plaza lo cerró y se lo llevó. Bajó decibeles en sus palos de experiencia y celebró.

El sábado se define el campeón del Top 8 del Litoral. La película, por lo que se vio ayer, promete epílogo fantástico.