GER le ganó a Old Resian y se metió en la pelea

La zona Campeonato del Regional del Litoral entró en el sprint final. Con Duendes y Jockey ya clasificados a las semifinales, los cuatro equipos con posibilidades de acceder a esa instancia (Gimnasia, Crai, Santa Fe Rugby y Old Resian) no se dan tregua. Ayer, en el Grantfield, Old Resian tenía la obligación de conservar la distancia que les había sacado a sus oponentes para no sufrir sobresaltos, mientras que Gimnasia cargaba con la mochila de tener que ganar para seguir teniendo chances de clasificar.

El tricolor no pudo alcanzar su cometido, sobre todo por su propia impericia. Generó muy poco, casi nada, ante un Gimnasia que fue de menor a mayor para cosechar una valiosa victoria con punto bonus (29-12) que lo pone nuevamente en carrera cuando resta jugarse aún la última fecha, que será más decisiva que nunca.

El partido arrancó con mucho vértigo, con un ritmo infernal por parte de ambos equipos y las imprecisiones (muchas de ellas producto de los nervios de lo que había en juego) fueron moneda corriente.

Tan parejo como chivo el partido se convirtió en una tremenda lucha por la pelota, en la que la mayoría de las acciones terminaron en la nada por errores de manejo y mala toma de decisiones.

Pero en el complemento Gimnasia ajustó piezas y dio rienda suelta a su juego. Empezó a acorralar al tricolor hasta que logró quebrar la defensa local. A puro try destrabó el partido y consiguió una importantísima victoria de cara a su futuro inmediato.

Los mens sanas siguen dependiendo de sí pero no pueden relajarse ya que en la víspera, también ganaron Santa Fe Rugby y Crai, con los que comparte el tercer lugar con 17 puntos. Santa Fe Rugby le ganó a Estudiantes 37-28, mientras que Crai hizo lo propio con Universitario 39-22 y no se bajan.

La última fecha, a todo o nada

En este contexto la séptima y última fecha será más decisiva que nunca. Porque Gimnasia recibirá a Estudiantes, mientras que Santa Fe Rugby y Crai chocarán entre sí. Con menos chances, Old Resian visitará a Duendes esperando algún batacazo y un golpe de fortuna para poder clasificar. Quedan dos vacantes y sólo los protagonistas tienen la última palabra.