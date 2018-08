GER dio una muestra de carácter en su visita a Fisherton. No porque no tuviese argumentos hockísticos para vencer a su rival de turno, que igualmente jugó un buen partido, sino porque cuando se tienen grandes aspiraciones, como las tiene GER este año, hay que tirar todo a la cancha, sin rodeos. De poco sirven las intenciones si cuando hay que ganar, no se gana. O se especula. Y el mens sana hizo un gran partido, ganó, goleó y se convenció un poco más a sí mismo de que eso que quiere es posible si se mantiene así. O si se potencia. Fue 3 a 0 en la cancha Luciana Aymar, con goles de Agustina Basílico, Liza Giacomotti y Magalí Arriaga, por la tercera fecha del Top 8 del Torneo del Litoral de damas. Con este plus: GER arribó a esta fecha como único líder, a un punto de Jockey. La terminó más líder que antes, a tres del verdiblanco, que no pudo con Plaza.

De principio a fin, el encuentro entre GER y Fisherton se mantuvo en la misma tónica, pese a los movimientos del marcador. Porque la propuesta de Gimnasia no era ningún misterio: tenencia, posesión, mucha presión y ataque. Al mayor ritmo posible. Porque si algo tiene este GER es intensidad, una intensidad que pocos pueden soportar. Asimismo, y consciente de las limitaciones de su propio juego, Fisherton jugó con una hidalguía tremenda, buscando con lo que tiene hasta el último minuto. Trató de abroquelarse en defensa y por momentos supo cerrar bien las puertas. De a ratos también GER pecó en defensa, aunque el dueño de casa no supo aprovechar.

El inicio del partido mostró a un GER dispuesto a pasar a su rival por encima, pero enseguida Fisherton pudo poner paños fríos a la situación, generando incluso dos oportunidades de córner corto. Sobre el final del cuarto, la visita encontró de nuevo la bocha y comenzó a inclinar la cancha, algo que pudo plasmar verdaderamente en el segundo segmento, cuando las combinaciones entre el medio y las delanteras se hicieron más fluidas pese a que ya había abierto la cuenta. Aldana Lovagnini encontró con Belén Facciano, ingresada desde el banco, más claridad en la salida y en la generación, lo que potenció a las atacantes y a las volantes con más pinta de delanteras que de otra cosa. GER ahí tiene para elegir: Inés Bielsa, Agustina Basílico y Camila André incomodaron desde el inicio adelante, pero cuando dejaron el campo estuvo aún más picante el tridente de Liza Giacomotti, la Leoncita Martina Gabutti y Giuliana Ruggieri, quien acaba de jugar el Mundial de Londres con Italia.

El primer gol llegó a los 11', cuando la primera buena combinación fue capitalizada por Basílico, quien recibió el pase Delfina Larrivey y no dudó en cómo definir frente a la arquera Estefanía Mosca. Y el segundo llegó justamente por la complicidad antes citada: la Chula Ruggieri abrió por el medio la bocha a la izquierda, Gabutti no vaciló y antes de mirarla le puso el pase a Giacomotti, para que ésta también, sin dudar, la dirija al fondo del arco: tres toques de alta gama y un gol aún mejor, con pases en velocidad y de primera.

Ya en el segundo tiempo el partido se tornó un prueba y error de GER, que movió la pelota por todos los frentes para descifrar cada cerrojo de Fisherton. Porque se insiste con esto: GER fue el protagonista, pero el dueño de casa, ascendido este año y pasajero impensado del Top 8 al inicio de la temporada, se la hizo difícil. Nunca bajó los brazos y se apoyó especialmente en la experiencia de su capitana Fernanda Abaca, en la de Florencia Balbuena y en la insistencia de Antonela Cornaglia. Y cuando pudo buscó, se animó. No le prestó atención a los números.

A los 46' finalmente GER inscribió cifras definitivas al partido de la mano del córner corto. Lovagnini recibió, la pensó toda, barrió para André y ésta para Arriaga, que le puso el sello a una tarde men sana ideal. GER mostró la estirpe, aún con cosas por mejorar, marcó el terreno y eso es muchísimo. En poco tiempo se sabrá cuáles de estos equipos del Top 8 se convertirán en los cuatro que seguirán en carrera por el título y por ahora la cima y la ventaja máxima está teñida de azul y amarillo.