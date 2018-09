GER y Duendes protagonizarán hoy el gran partido de la fecha Nº 4 del Top 8 del Torneo del Litoral de damas, en primera división, en un duelo indiscutido de candidatos que se llevará casi toda la atención. Jugarán a las 18.30 en el parque Independencia, mientras que a las 16.30, en el horario oficial, se jugarán los otros tres encuentros, entre ellos el de Old Resian con Jockey. El verdiblanco tiene posibilidades de alcanzar la punta, pero no depende de sí mismo.

GER, líder desde el inicio de esta segunda instancia y en soledad después de haberla compartido justamente con Duendes en la primera jornada, intentará defenderla nuevamente para no ceder en sus aspiraciones. Tras una muy buena producción el fin de semana pasado, con goleada 3 a 0 ante Fisherton, aspira a seguir en la senda positiva. El mens sana demostró ser uno de los equipos más sólidos (y con más variantes) de la temporada y no quiere aflojar justamente ahora

Duendes perdió la cima porque cayó como local en la segunda fecha ante Jockey y quedó relegado al tercer lugar que ocupa hoy. Viene de empatar 2 a 2 en el clásico barrial, Universitario, que por ahora es el último pasajero a la Final Four, la instancia que definirá al campeón 2018.

Old Resian no tuvo la temporada que tal vez esperaba y con pocas chances de ingresar al Top 8 igual querrá hacérsela difícil a un Jockey que les ganó a todos los que supieron precederlo en la tabla en fase regular y Top 8, pero que perdió puntos con los impensados. Además, si bien hoy uno pelea arriba y el otro está lejos, esa "pica" que tienen siempre aviva el fuego más allá de las realidades, por lo que la promesa de buen partido es un hecho. Si Jockey gana y GER no lo hace, el hípico lo alcanzará en la cima.

Uni, por su parte, enfrentará a Atlético del Rosario en Las Delicias, mientras que Provincial, que tiene el mismo puntaje pero peor diferencia de gol, recibirá a Fisherton, el único de los ascendidos que se metió en esta instancia. El rojo, campeón vigente, nunca encontró en lo que va del año el nivel de su mejor versión. Si bien sufrió mucho recambio necesita recuperarse urgente si tiene ilusiones de defender el título. Además, la semana que viene jugará la Liga Regional de Clubes B en Tucumán, con equipos de primer nivel que lo exigirán al máximo, entre ellos Ciudad de Buenos Aires.

Todos por algo

Una vez que concluyan todos los torneos de la Asociación de Hockey del Litoral, en todas las categorías, quedarán configurados los ránkings de equipos. En este sentido, los primeros seis de este torneo de damas jugarán un torneo Interregional con Córdoba (como lo hacen los caballeros, con su certamen habitual, pero anual), que tendrá lugar los fines de semana del 17 y 24 de noviembre. Por esta razón es que, pese a que el Top 8 ya tiene sus candidatos a la Final Four, por presente y puntaje, todos los equipos se juegan algo, incluso los de abajo.

La pequeña revancha para algunos podría ser meterse en ese torneo con los seis primeros conjuntos cordobeses.

Dicho certamen se trata de una novedad en el calendario del hockey de este año. Además del campeonato local, de los torneos nacionales, varios equipos disputan también la Copa Santa Fe, en la que ya se jugó una fecha.